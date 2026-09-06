Entre une cinquième victoire en Ligue 2, les derniers mouvements du mercato et les solutions offensives après le départ de Lucas Stassin, l’actualité de l’ASSE a encore été dense. Retour sur les quatre informations à retenir de la semaine chez les Verts.

Le Chaudron bouillonnait de nouveau pour le grand retour des kops à Geoffroy-Guichard. Dans une ambiance électrique et devant des tribunes à guichet fermé, l’AS Saint-Étienne abordait un défi de taille lors de ce match face au Montpellier HSC, formation invaincue et meilleure défense du championnat avec un seul but concédé. Après un premier acte accroché, les Verts ont trouvé la faille juste avant la pause, mais les Héraultais sont rapidement revenus au score. Au retour des vestiaires, les hommes d'Ian Cathro ont totalement pris l'ascendant en inscrivant deux réalisations spectaculaires pour signer une victoire probante (3−1), offrant un véritable feu d'artifice à leurs supporters.

Cette rencontre a mis en lumière plusieurs satisfactions individuelles et collectives, à commencer par la prestation remarquable de Maxime Bernauer dans le couloir gauche. Omniprésent dans la relance, le latéral a couronné son activité par une reprise de volée somptueuse. Dans l'entrejeu, la complicité entre Tamar Svetlin et Áron Csongvai s'affirme rencontre après rencontre : précieux à la récupération comme dans la dictée du tempo, le duo slovéno-hongrois s'impose comme la plaque tournante du collectif stéphanois. En attaque, l'animation offensive a une nouvelle fois fait tourner les têtes en atteignant la barre symbolique des trois buts marqués. La seule fausse note concerne le petit manque de rigueur sur le but concédé, rappelant que si la défense stéphanoise fait preuve de solidité, elle cherche encore la régularité sur l'ensemble des 90 minutes.

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Stassin et N'Guessan quittent le club …

Longtemps au cœur des spéculations en raison de son refus de prolonger son bail dans le Forez, Djylian N'Guessan a enfin trouvé chaussure à son pied. Le jeune talent stéphanois a trouvé un accord avec Liverpool pour s'engager sous les couleurs du mythique club anglais. Toutefois, l'attaquant ne ralliera pas le Royaume-Uni immédiatement : il est dans un premier temps prêté au Stade Brestois en Ligue 1. Ce crochet par la Bretagne doit lui permettre d'accumuler du temps de jeu au plus haut niveau hexagonal, mais surtout de valider l'obtention de son permis de travail, condition obligatoire pour pouvoir fouler les pelouses de Premier League.

Dans le même temps, Lucas Stassin plie lui aussi bagage pour rejoindre la Liga. L’avant-centre belge s'est engagé avec le FC Séville dans le cadre d'un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d'une option d’achat fixée à 25 millions d’euros et d’un intéressement de 20 % sur une future revente pour le club du Forez. Afin de faciliter cette opération, le joueur de 21 ans a au préalable prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029. Ce montage financier apparaît idéal pour l'ensemble des parties : Stassin rejoint un championnat taillé pour ses qualités, tandis que Saint-Étienne s'assure une rentrée d'argent majeure en cas de levée de l'option, tout en conservant la main sur son attaquant pour un éventuel retour en Ligue 1.

La stratégie mercato de l’ASSE

Sous la houlette du groupe Kilmer Sports, la stratégie d'encadrement du mercato stéphanois a franchi un cap significatif cet été. Plus affûtée, la cellule de recrutement fait preuve d'une précision chirurgicale dans son ciblage, offrant un contraste saisissant avec les tâtonnements des campagnes précédentes. Si le club continue d'explorer des championnats secondaires en quête de pépites sous-cotées, le profil des joueurs retenus fait cette fois l'unanimité : les observateurs locaux et les spécialistes des ligues concernées se montrent dithyrambiques dès l'officialisation des arrivées, et l'adaptation immédiate des recrues sur le terrain confirme la pertinence de cette approche.

En parallèle, l’état-major des Verts consolide sa vision stratégique en misant massivement sur la post-formation. Ce recrutement ciblé vise d'abord à densifier l'équipe réserve tout en préparant l'avenir de l'équipe première avec des profils rares à fort potentiel. À ce travail d'anticipation s'est ajoutée une gestion particulièrement efficace des départs : confrontés à la nécessité d'assainir l'effectif pour repartir sur des bases saines, les dirigeants ont démontré une réelle capacité à trouver des portes de sortie à la quasi-totalité des indésirables. Au sortir de cette fenêtre estivale, le bilan mercato s'avère extrêmement positif pour l'ASSE, qui dispose désormais d'un groupe armé pour tenir la distance sur la durée du championnat.

Comment l'ASSE peut-elle remplacer Stassin ?

Le marché des transferts a fermé ses portes sans que le départ de Lucas Stassin ne donne lieu à l'arrivée d'un successeur. Une question s’impose désormais : comment l’AS Saint-Étienne va-t-elle combler ce vide en attaque ? Dans l'immédiat, la réponse est tactique. Le système prôné par Ian Cathro a évolué pour se passer d'un numéro 9 de fixation traditionnel, s'appuyant sur la polyvalence de Thierno Ballo et d'Irvin Cardona. Habituellement alignés sur les ailes, les deux hommes se partagent avec succès ce rôle d'attaquant axial de rupture, au sein d'un secteur offensif particulièrement prolifique depuis le coup d'envoi du championnat.

Cette configuration laisse néanmoins la porte ouverte aux spécialistes du poste au sein de l'effectif. En premier lieu, Joshua Duffus hérite d'une opportunité en or : s'il enchaîne les entrées convaincantes comme hier soir, le jeune avant-centre pourrait s'imposer durablement dans le onze de départ, même si le niveau d'exigence reste élevé au vu de la forme affichée par ses concurrents directs. Derrière lui, le grand espoir estonien Paalberg possède un profil athlétique et technique de très haut niveau, mais ses pépins physiques retardent son éclosion. Son retour à la compétition passera d'abord par l'équipe réserve en National 2 avant de postuler à l'échelon supérieur.

La belle surprise pourrait également venir de Lamine Sonko, recruté cet été en provenance de Jura Sud. À 22 ans, l'attaquant s'acclimate parfaitement avec la réserve stéphanoise et affiche une marge de progression séduisante, suffisante pour briguer une place dans le groupe professionnel à la moindre défection. Enfin, plus bas dans la hiérarchie de l'académie, les jeunes Mehdy Lutin et Lucas Reynaud incarnent deux profils d'avenir ultra-intéressants que le staff technique gardera à l'œil tout au long de la saison.