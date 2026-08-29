Les U19 de l'ASSE lançaient leur saison à domicile ce week-end après avoir décroché un point au forceps contre l'OM. Le match se jouait ce samedi 29 août contre l'Olympique de Rovenain à l'Etrat à 17h. Résumé de la rencontre.

Frédéric Dugand, coach des U19 s'est livré sur le site officiel à l'issue du bon point obtenu à Marseille (2-2) : "C'est vraiment un bon point ! L'équipe a été très à l'écoute du plan de jeu, généreuse, talentueuse aussi. Les entrants ont également été dans l'esprit. Mine de rien, revenir deux fois au score contre une grosse équipe marseillaise, ce n'est pas rien. Même si nous n'avons pas eu la possession, nous avons répondu en termes d'occasions pures. C'est un point plus qu'encourageant, pris avec les valeurs stéphanoises de courage et d'abnégation. Même si c'est à confirmer bien sûr !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Lengi, Assoumani, Jolivet, Marliac - Traoré, Mouton, Gary - Vibert, Bijot, Toty.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sont entrés en jeu : Mendy, Akil

Résumé de la rencontre

Le premier acte est très fermé et il faut attendre le temps additionnel pour voir une véritable occasion stéphanoise. Tidiane Vibert déborde et trouve Melvin Bijot, mais ce dernier ne maîtrise pas sa reprise, qui s’envole. 0-0 à la pause.

Dans le second acte, bis repetita. Au milieu de terrain, Tidiane Vibert trouve, d’une superbe passe, Bijot, qui se retrouve seul face au gardien, mais voit sa frappe passer à côté du but de l’Olympique Rovenain.

Finalement, sur une situation bien négociée, Rovenain va ouvrir le score grâce à un ballon dans le dos de la défense stéphanoise. L’attaquant gagne son duel avec Colombet. 1-0 pour l’Olympique Rovenain.

Les Verts tentent de réagir alors qu’il ne reste que quelques poignées de minutes. Vibert, encore lui, trouve la barre sur un centre-tir. Dans la foulée, sur coup franc, les visiteurs trouvent également la barre.

1-0, c’est le score final, avec une défaite pour les U19, qui commencent mal leur saison à domicile.

Le dimanche 6 septembre se jouera la seconde rencontre à l'extérieur de cette saison pour les coéquipiers de Melvin Bijot. Les Verts joueront contre Béziers, solide victorieux 7-1 contre Montpellier lors de la première journée de championnat, à 15h.