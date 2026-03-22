L’ASSE a répondu à la pression du haut de tableau avec une victoire nette face à Annecy (4-0), dans un match marqué par des choix tactiques forts et une animation offensive efficace. Ce succès s’inscrit dans une période dense pour le club. Retrouvez les informations qu'il ne fallait pas rater cette semaine...

Après la large victoire de Troyes (5-1) un peu plus tôt dans la journée, les hommes de Philippe Montanier n’avaient pas d’autre choix que de l’emporter pour répondre à la concurrence. Pour relever ce défi, le coach stéphanois a tenté un pari tactique en alignant un 3-4-3.

Ce système a permis de mettre plusieurs joueurs dans les meilleures conditions, à commencer par Ben Old, qui a livré une prestation très solide. Très disponible offensivement, il ne s'est pas ménagé non plus en défense, récupérant de nombreux ballons et verrouillant parfaitement son côté avec l'aide de Mickaël Nadé.

Le match s'est rapidement décanté grâce à un but précoce de Pedro, qui confirme sa grande forme et son statut de titulaire indiscutable. Peu après, sur une offrande de Stassin, c’est Cardona qui a trouvé le chemin des filets. Les deux hommes ont ensuite échangé les rôles : Cardona a servi Stassin dans la profondeur, lequel a conclu l'action d'un superbe ballon piqué très bien senti.

En seconde période, les Verts sont passés en mode gestion, maîtrisant leur avantage sans être réellement inquiétés. Ils ont même fini par alourdir la marque grâce à une réalisation de Davitashvili. Score final : 4-0. Un résultat net et sans bavure, même si la note aurait pu être encore plus salée avec un peu plus de réalisme devant le but.

Chico Lamba rentre dans la valse !

Le retour de Chico Lamba constitue une donnée importante dans la rotation défensive de l’ASSE. Absent ces dernières semaines, le défenseur a refoulé une pelouse de Ligue 2 hier soir, face à Annecy. Le défenseur portugais offre une solution supplémentaire dans un secteur déjà concurrentiel. Son profil, à la fois athlétique et capable de s’adapter à plusieurs rôles dans une défense à trois, correspond aux exigences du système mis en place hier soir par Montanier.

Au-delà de l’aspect purement sportif, sa présence renforce aussi la profondeur de banc, un élément clé dans cette phase de la saison où l’enchaînement des rencontres peut peser. L'association Lamba, Le Cardinal, Nadé semble se dessiner dans un système à 3 avec Pedro à droite et Old à gauche.

Le retour en forme de Stassin paye !

Stassin vient de franchir un cap symbolique : il est appelé pour la toute première fois en équipe nationale de Belgique par Rudi Garcia. Pour cette dernière liste avant la Coupe du monde, il intègre le groupe au meilleur moment possible. Le sélectionneur français a d'ailleurs profité de ce rassemblement pour injecter de la jeunesse et du potentiel en convoquant également Ngoy et De Cat, un changement de cap particulièrement intéressant.

De leur côté, Davitashvili et Cardona, désormais habitués des trêves internationales, rejoindront également leurs sélections respectives. Chez les jeunes Verts, la dynamique est tout aussi positive : Kanté part avec les Espoirs de la Côte d'Ivoire tandis qu'Axel Dodote et Paul Eymard sont appelés en U19, confirmant ainsi la régularité de leurs performances au niveau international. Enfin, le jeune Naoufan Mnemoi (génération 2010) s'apprête à disputer le prestigieux tournoi de Montaigu avec l'équipe de France U16.

Le projet Gazidis commence à porter ses fruits à l'ASSE

Si les résultats sportifs ne sont pas encore parfaits, la gestion d’Ivan Gazidis commence à porter ses fruits, notamment à travers la stabilité de l’effectif. L’ASSE se classe ainsi au deuxième rang de la Ligue 2 dans ce domaine, juste derrière Reims. Mais sur quoi repose concrètement cette étude du CIES ?

D'abord, le club stéphanois a utilisé 43 joueurs sur la période étudiée, ce qui est peu comparé aux 75 joueurs de Dunkerque. Ce chiffre s’explique par la solidité financière des Verts, qui leur permet de conserver leurs éléments là où la concurrence est souvent contrainte de vendre. Toutefois, le projet étant encore récent, les joueurs restent en moyenne 1,12 ans au club, un chiffre inférieur aux meilleurs élèves du championnat qui affichent une moyenne de 1,61 ans.

Enfin, concernant le recrutement, les dirigeants privilégient des profils jeunes, mais suffisamment matures pour être performants immédiatement. Le club parvient également à sécuriser ses actifs sur le long terme, ce qui le distingue nettement des autres formations de Ligue 2. Ces indicateurs sont plutôt rassurants quant à la manière dont la direction bâtit l'avenir de l'effectif.