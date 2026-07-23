La Fédération française de football a dévoilé le calendrier de la saison 2026-2027 de National 2. Versée dans la poule G, la réserve de l'ASSE connaît désormais son programme. Les jeunes Verts débuteront leur championnat par un déplacement en Corse avant de conclure leur exercice à domicile, à l'Étrat.

Cette nouvelle saison s'annonce importante pour la réserve stéphanoise. L'an dernier, les hommes de Sylvain Gibert avaient longtemps flirté avec la relégation avant d'assurer leur maintien lors des dernières journées. Une fin de championnat sous tension qui rappelle combien le niveau de la National 2 est relevé, notamment pour les équipes réserves. L'objectif sera donc de retrouver davantage de stabilité afin de poursuivre sereinement la formation des jeunes talents du centre de formation.

Une saison pour repartir sur de meilleures bases

Le maintien acquis lors du précédent exercice doit servir de point de départ. En 2025-2026, la réserve de l'ASSE avait connu une saison particulièrement compliquée, alternant les difficultés sportives et les résultats irréguliers. Longtemps menacés, les Verts avaient finalement assuré leur place en National 2 dans les dernières semaines de compétition.

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Pour cette nouvelle campagne, l'objectif sera double. Il faudra bien sûr assurer rapidement le maintien, mais également permettre aux meilleurs éléments du centre de formation de poursuivre leur progression dans un championnat réputé exigeant. La poule G s'annonce une nouvelle fois relevée, avec plusieurs réserves professionnelles mais aussi des formations expérimentées du sud de la France et de la Corse.

Le calendrier de la réserve de l'ASSE

La réserve de l'ASSE ouvrira son championnat le 29 août sur la pelouse du Gallia Club Lucciana, avant de terminer sa saison le 29 mai à l'Étrat pour le match retour.