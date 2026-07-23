Une préparation ne se résume jamais à ses résultats. Certaines soirées laissent pourtant davantage de traces que d’autres. À un peu plus de deux semaines de recevoir l’ASSE à Bonal, Sochaux vient néanmoins de connaître une soirée riche en avertissements face à l’un de ses futurs concurrents.

Vainqueur du FC Zurich (2-1) puis de Grenoble (1-0), le promu a subi mercredi sa première défaite de la préparation. Rapidement dépassés par Metz, les hommes de Vincent Hognon se sont inclinés 4-1 à Biesheim. Ils disposent encore de deux rencontres pour corriger le tir avant de retrouver les Verts, le 8 août, lors de la première journée de Ligue 2.

Metz exploite chaque brèche avant la pause contre Sochaux

Sochaux a débuté avec Alexandre Pierre dans le but, accompagné de Dylan Tavares, Mathieu Peybernes, Arthur Vitelli, Bendjaloud Youssouf, Jonathan Mexique, Bakary Diawara, Samy Baghdadi, Boubacar Fofana, Benjamin Gomel et Kapit Djoco. En face, Metz alignait Jonathan Fischer, Bouna Sarr, Adam Marchal, Jean Ruiz, Florian Miguel, Jessy Deminguet, Believe Munongo, Nathan Mbala, Gauthier Hein, Giorgi Abuashvili et Pape Moussa Fall.

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Les Grenats ont annoncé la couleur dès la première minute par Nathan Mbala, à l’origine de la première situation dangereuse. La sanction est tombée peu après : parti en contre, Pape Moussa Fall a profité des espaces laissés par les Sochaliens pour ouvrir le score dès la 8e minute. Le FCSM a tenté de réagir, notamment par Jonathan Mexique, dont la frappe a été repoussée par Jonathan Fischer à la 16e.

Deux minutes plus tard, Metz a pourtant creusé l’écart. Gauthier Hein a décalé Florian Miguel, avant que Jessy Deminguet ne conclue l’action pour inscrire le deuxième but messin. Boubacar Fofana a bien trouvé une ouverture à la 28e en éliminant Jean Ruiz dans la surface, mais sa tentative a fui le poteau.

Metz s’est montré beaucoup plus efficace. Lancé sur le côté gauche à la 33e minute, Nathan Mbala s’est débarrassé de son vis-à-vis avant de servir Fall, auteur du doublé. Une dernière tentative sochalienne sur coup franc a encore obligé Fischer à rester vigilant à la 38e, sans modifier le score. À la pause, les Lionceaux accusaient déjà trois buts de retard.

Fall s’offre un triplé, Clairicia sauve l’honneur

La seconde période venait à peine de commencer que Metz frappait une quatrième fois. À la limite du hors-jeu, Gauthier Hein s’est joué de la défense avant de glisser une talonnade dans la surface. Fall a terminé l’action à la 47e et signé son troisième but de la rencontre.

Malgré l’ampleur du score, Sochaux n’a pas complètement disparu. Entré quelques minutes plus tôt, Victor Lobry a trouvé la barre transversale sur coup franc à la 68e. Les efforts francs-comtois ont finalement été récompensés dix minutes plus tard : Mathis Clairicia a trompé Pape Sy pour réduire l’écart. Trop tard pour remettre en cause la victoire messine, mais suffisamment pour offrir une note plus positive à la fin de rencontre.

Tous les joueurs de champ de Sochaux remplacés

Vincent Hognon a largement utilisé cette rencontre pour distribuer les minutes. Cinq changements ont été effectués dès la pause : Julien Masson, Noa Kotto Kotto, Élie N’Gatta, Honoré Bayanginisa et Dalangunypole Gomis ont remplacé Jonathan Mexique, Bendjaloud Youssouf, Arthur Vitelli, Bakary Diawara et Dylan Tavares.

À la 65e minute, Issouf Diop, Julien Vetro, Victor Lobry, Josselin Monthieu et Mathis Clairicia ont à leur tour succédé à Mathieu Peybernes, Boubacar Fofana, Samy Baghdadi, Benjamin Gomel et Kapit Djoco. Les dix joueurs de champ alignés au coup d’envoi avaient alors tous quitté la pelouse, tandis qu’Alexandre Pierre a disputé l’intégralité de la rencontre.

Metz a également fait tourner. Pape Sy et Urie-Michel Mboula sont entrés à la pause à la place de Jonathan Fischer et Jean Ruiz. Jahyann Pandore, Morgan Bokele, Édouard Soumah-Abbad et Abdoulaye Nassoko ont ensuite remplacé Gauthier Hein, Giorgi Abuashvili, Believe Munongo et Florian Miguel à la 65e. Enfin, Cléo Mélières, Abdoulaye Agne-Ba, Ibou Sané et Hamza Kadamani ont pris les places de Bouna Sarr, Jessy Deminguet, Nathan Mbala et Pape Moussa Fall à la 83e.

Plusieurs recrues sochaliennes n’ont pas pris part à la rencontre

Arrivés cet été, Landry Nomel et Ethan Cortes n’ont pas pris part à la rencontre. Saad Agouzoul, dont le retour à Sochaux a été officialisé le jour même, n’a pas joué non plus. À l’inverse, Victor Lobry est entré en seconde période, tandis que Mathis Clairicia a inscrit l’unique but des Lionceaux. Samy Baghdadi a commencé la rencontre et Dalangunypole Gomis est apparu au retour des vestiaires.

Du côté messin, les recrues défensives Jean Ruiz et Florian Miguel étaient titulaires. Ousmane Ba, Maxime Colin, Alpha Touré et Habib Diallo figuraient parmi les remplaçants, mais ne sont pas entrés en jeu.

Sochaux tentera désormais de repartir face à Dijon samedi, avant une dernière répétition contre Auxerre le 1er août à Bonal. Une semaine plus tard, les essais laisseront place aux premiers points face à l’ASSE. Le revers contre Metz ne suffira pas à définir le futur visage des Lionceaux, mais il offre à Vincent Hognon une liste déjà fournie de corrections à apporter avant la reprise.

Sources : FC Sochaux-Montbéliard, FC Metz, Graoully Mag.