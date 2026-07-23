Malgré la défaite de l'AS Saint-Étienne face aux Rangers (2-1), Ian Cathro est ressorti satisfait de plusieurs aspects de cette troisième rencontre de préparation. L'entraîneur écossais a notamment insisté sur une information qui devrait rassurer les supporters stéphanois.

Après une rencontre disputée à Ibrox, la première satisfaction du technicien stéphanois ne concernait ni le résultat ni la prestation collective. Elle touchait avant tout l'état physique de son groupe, alors que plusieurs joueurs ont disputé un temps de jeu plus important que lors des précédents matches amicaux.

Ian Cathro rassure sur l'état physique de son groupe

Interrogé après la rencontre par le site officiel de l'ASSE, l'entraîneur stéphanois s'est voulu rassurant.

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"L’un des points positifs, c’est que nous n’avons pas de blessure à signaler sur ce match où on voulait passer de 45 minutes de temps de jeu à 60, voire 70 minutes pour certains joueurs. C’était un match intense face à un bon adversaire qui nous a opposé le niveau de difficulté qu’on recherchait. Le plus important, c’est le travail que ce match nous a donné. Si Joao Ferreira est blessé ? J’ai l’impression qu’il s’agit plus d’un contact que d’une blessure, mais on va s’en assurer avec le staff médical."

Le Portugais semble donc avoir évité une blessure sérieuse, mais le doute plane sur une nouvelle blessure après celle contractée l'an passé à l'autre poignet.

Un projet qui prend forme selon l'entraîneur stéphanois

Au-delà de l'aspect médical, Ian Cathro estime que son équipe progresse dans la compréhension de son projet de jeu. Il invite toutefois à la patience.

"Oui, il y a eu du positif ce soir et je ne veux pas être rabat-joie mais on doit accepter qu’un processus est en cours et qu’il prend du temps. La dernière fois qu’on s’est parlé, vous étiez peut-être moins convaincus, mais on travaille et progresse chaque jour dans cette étape de construction qui va être importante pour le prochain chapitre qu’on a à écrire. Voir les choses sur lesquelles on travaille apparaître un peu plus concrètement sur le terrain, c’est positif bien sûr. C’est un pas de plus vers l'avant, surtout contre un adversaire de qualité qui sait mettre de l’intensité."

L'entraîneur estime également que son groupe avance dans son organisation défensive, malgré les deux buts encaissés.

"On est en pleine préparation. On travaille beaucoup, on se concentre beaucoup sur notre organisation, sur les mouvements que chaque joueur doit faire, sur la communication qu’ils doivent avoir entre eux et je suis content de voir à quel point les joueurs s’investissent sur ces points. Parfois, la prestation qu’ils livreront sera bonne et parfois, on trouvera qu’ils auraient pu mieux faire. Moi, ce qui m’importe, c’est qu’ils continuent à travailler."

On le voit bien à travers son discours, pour Ian Cathro, la préparation estivale reste avant tout une période d'apprentissage. Les résultats comptent moins que la progression collective observée semaine après semaine. Il y aura tout de même un moment où il faudra gagner... Et ce moment approche.