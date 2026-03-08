L’AS Saint-Étienne s’est imposée face au Red Star (2-0) à Geoffroy-Guichard lors de la 26e journée de Ligue 2. Derrière ce succès, les statistiques révèlent un match plus serré qu’il n’y paraît, mais aussi l’efficacité d’une ASSE qui a su frapper au bon moment. Analyse des chiffres clés de la rencontre.

Le premier élément marquant concerne la possession. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer pour une équipe victorieuse à domicile, l’ASSE a laissé le ballon à son adversaire. Le Red Star a terminé la rencontre avec 55 % de possession, contre 45 % pour les Verts. Une donnée habituelle sous l'ère Montanier et qui confirme la physionomie de la première période, durant laquelle les Audoniens ont longtemps fait circuler le ballon. Saint-Étienne a, de son côté, privilégié une approche plus directe, en attendant les erreurs adverses pour se projeter rapidement vers l’avant.

Une efficacité stéphanoise redoutable

Le réalisme des Verts constitue l’un des chiffres les plus parlants de la rencontre. Saint-Étienne a tenté 12 tirs, dont 4 cadrés, tandis que le Red Star n’a frappé que 8 fois, pour 2 tirs cadrés. Les deux frappes cadrées audoniennes ont été stoppées par Gautier Larsonneur, impeccable dans sa surface avec 100 % d’arrêts réalisés (2/2).

À l’inverse, l’ASSE a su concrétiser ses temps forts. Les Verts ont inscrit 2 buts sur leurs 4 tirs cadrés, illustrant une efficacité offensive supérieure. Kevin Pedro a ouvert le score à la 65e minute, avant que Lucas Stassin ne scelle la victoire à la 80e minute. Les deux réalisations sont intervenues après des erreurs défensives du Red Star, parfaitement exploitées par les Stéphanois.

L’influence de Zuriko Davitashvili ressort également dans les statistiques. Le Géorgien a délivré deux passes décisives, devenant le principal artisan offensif de la rencontre. Dans une équipe qui a parfois laissé l’initiative à son adversaire, sa capacité à exploiter les transitions a fait la différence.

Un Red Star dominateur mais inefficace

Si le score final est clair, les statistiques montrent que le Red Star a longtemps rivalisé avec les Verts. Les Franciliens ont notamment multiplié les centres (27 contre 13 pour l’ASSE) et ont tenté de mettre de la pression dans la surface stéphanoise.

Cette domination territoriale s’est aussi traduite par une activité offensive supérieure dans les couloirs et un volume de passes important dans le camp adverse. Mais cette animation n’a pas suffi à créer de véritables occasions franches. L’ASSE a su rester compacte défensivement, limitant les opportunités audoniennes à seulement deux tirs cadrés.

Dans les duels et les interceptions, les Verts ont également montré leur solidité. Saint-Étienne a réalisé 10 interceptions, contre 8 pour le Red Star, preuve d’un bloc bien organisé pour couper les circuits de passes adverses.

Une série qui confirme la dynamique de l'ASSE

Au-delà du résultat, ce succès confirme la dynamique actuelle de l’ASSE. Avec cinq victoires consécutives, les Verts signent leur meilleure série de la saison. Ce succès leur permet également de rester au contact du sommet du classement, à seulement deux points du leader Troyes.

Les chiffres montrent une équipe capable de s’adapter aux scénarios de match. Même sans dominer la possession, Saint-Étienne a su rester solide, exploiter les erreurs adverses et faire preuve d’un réalisme décisif. Dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, cette capacité à gagner des matchs équilibrés pourrait bien peser lourd dans la course à la montée.