Pour la chaîne YouTube de l’ASSE, Irvin Cardona à livré sa réaction après le succès des Verts (2-1) face à Nancy à Geoffroy Guichard, ce samedi soir.

L’ASSE a assuré l’essentiel face à Nancy à domicile. Dans le froid ligérien, Irvin Cardona s’est distingué en ouvrant le score d’un piqué subtile. En seconde période il a permis, d’une talonnade subtile, à Joao Ferreira de s’infiltrer dans la surface et d’obtenir le penalty du 2-0. Le maltais confirme son retour en forme au sein de l’attaque d’Eirik Horneland. Après la victoire à Troyes, les stéphanois signent un 2nd succès de rang en Ligue 2 et s’emparent de la 2ème place après le nul du Red Star face à Clermont, un peu plus tôt.

Cardona voulait confirmer le succès l’ASSE chez le leader

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : "C’était important de gagner à la maison, parce que les derniers matchs ont étés un peu compliqués, et confirmer aussi après le match de Troyes. Souvent après les trêves internationales on a été un peu en dessous et on a pas forcement gagné. Donc c’était bien aujourd’hui de gagner et surtout à domicile."

Sur son but : "Je sais qu’elle va dedans. Après je suis en train de regarder parce que y a les défenseurs qui reviennent aussi donc je veux pas qu’ils me la sortent mais elle était cadrée."

Sur le match face à Ecotay, samedi prochain : "C’est ma première fois (en coupe de France avec l’ASSE) si je me rappelle bien. C’est un bon match. J’ai suivi un peu les épisodes aussi où on voit que c’est une équipe de la région donc c’est super de pouvoir jouer contre eux à la maison. Je pense qu’il y aura pas mal de monde au stade malgré tout. Ça reste un bon petit rendez vous et puis il va falloir continuer de gagner pour aller plus loin.