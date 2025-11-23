L'équipe féminine de l'AS Saint-Etienne ne parviennent pas à décoller en championnat. L'ASSE s'est de nouveau inclinée mercredi face à Strasbourg. Les Vertes enchainent quatre jours plus tard avec un gros morceau au programme : Le Paris Saint-Germain. La rencontre débute à 15 heures. La rencontre est disponible gratuitement.

Avant-dernière de D1 Arkema, l'ASSE présente un bilan négatif : une victoire, un nul et cinq défaites. Quatre petits points au compteur. Seul Lens fait pire après sept journées.

Les Vertes avaient pourtant une belle occasion de grappiller des points face à Strasbourg ce mercredi. Stoppée, la rencontre a débuté à la 35ᵉ minutes. Bien que Strasbourg ait joué plus d'une heure en infériorité numérique, les joueurs de Sébastien Joseph n'ont pas été capables de faire mieux. Un nouvel épisode délicat pour un entraineur qui ne convainc pas depuis son arrivée cet été.

L'ASSE reçoit ce dimanche le PSG. Dauphin de l'OL au classement avec cinq victoires en sept matchs. C'est dire la difficulté qui attend les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Pour autant, il y a déjà une urgence en termes de points. Aux Vertes de réagir et de créer l'exploit.

Classement D1 Arkema avant la J8

Lyon – 21 pts (7 matchs, 7 G, 0 N, 0 P, BP 31, BC 5, Diff +26) Paris – 16 pts (7 matchs, 5 G, 1 N, 1 P, BP 15, BC 9, Diff +6) Paris FC – 15 pts (7 matchs, 5 G, 0 N, 2 P, BP 15, BC 6, Diff +9) Fleury – 13 pts (7 matchs, 4 G, 1 N, 2 P, BP 10, BC 8, Diff +2) Nantes – 12 pts (7 matchs, 4 G, 0 N, 3 P, BP 19, BC 23, Diff –4) Strasbourg – 9 pts (7 matchs, 2 G, 3 N, 2 P, BP 10, BC 7, Diff +3) Le Havre – 8 pts (7 matchs, 2 G, 2 N, 3 P, BP 8, BC 10, Diff –2) Dijon – 8 pts (7 matchs, 2 G, 2 N, 3 P, BP 6, BC 11, Diff –5) Montpellier – 6 pts (7 matchs, 2 G, 0 N, 5 P, BP 12, BC 17, Diff –5) Marseille – 5 pts (7 matchs, 1 G, 2 N, 4 P, BP 8, BC 14, Diff –6) ASSE – 4 pts (7 matchs, 1 G, 1 N, 5 P, BP 5, BC 14, Diff –9) Lens – 2 pts (7 matchs, 0 G, 2 N, 5 P, BP 9, BC 24, Diff –15)

Journée 8

Vendredi 21 novembre

Marseille (F) vs Lens (F) – 21h00

Samedi 22 novembre

Paris FC (F) vs Montpellier (F) – 17h00

Fleury (F) vs Nantes (F) – 17h00

Le Havre (F) vs Dijon (F) – 17h00

Lyon (F) vs Strasbourg (F) – 21h00

Dimanche 23 novembre