Les U19 de l'ASSE sortent d'une défaite logique contre l'Olympique de Marseille (1-2). Une défaite qui place l'ASSE dans une position de 11e sur 13 au classement. Une réaction était attendue face au leader de la poule : l'AS Monaco. Une équipe toujours difficile à manœuvrer qui cause souvent de nombreux problèmes à l'ASSE. Résumé de la rencontre.

Frédéric Dugand s'est montré impitoyable avec ses joueurs sur le site officiel du club, déçu de la prestation de ses derniers : "Je n’aime pas dire ça, mais cette défaite n’est pas imméritée. En première période, on a été en grosse difficulté dans l’impact, dans les choix de jeu. Il y avait la qualité de l’adversaire bien sûr, mais on aurait dû faire mieux que ça. On a eu un autre visage en deuxième mi-temps, avec certaines situations mais rien de transcendant. Je suis surtout en colère par rapport à notre première période, notamment concernant notre implication et notre exigence. Ce haut niveau demande beaucoup plus."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier - Teillol, Mnemoi, Kasia, Lengue - N. Mouton, Yvars, Ait-amer - Vibert, Konte, Toty.

Sont entrés en jeu : Charros, Jolivet, Bijot, Tatuszka.

Résumé de cette rencontre

Les Verts vont prendre le match par le bon bout. En effet, les Verts vont frapper à deux reprises juste avant la mi-temps. C'est d'abord l'ailier international Tidiane Vibert qui va ouvrir le score avant que son coéquipier Mylan Toty ne double la mise. 2-0 à la pause pour les joueurs de Frédéric Dugand.

À l'heure de jeu, Monaco va réduire la marque par l'intermédiaire de Nahel Haddani puis va égaliser grâce à Yannick Dodo. 2-2, c'est le score final entre ces deux équipes qui se quittent sans se départager. Un bon point pour les stéphanois au vu du début de la saison.

La semaine prochaine, les Verts recevront le Cavigal Nice le dimanche à 11h00.

Crédit photo : asse.fr