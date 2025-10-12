Le Stade de Reims va devoir composer sans deux de ses titulaires pour plusieurs semaines. Salama et Gbane, blessés, manqueront le déplacement à Rodez et peut-être davantage.

Un vrai coup dur pour un collectif déjà fragilisé à Reims. Les rémois devront rapidement se relever après une désillusion à domicile face à Grenoble (2-4).

Salama, l’attaquant en pleine ascension stoppé net

Salama revenait à son meilleur niveau ces dernières semaines. L’attaquant rémois, auteur de 2 buts et 1 passe décisive, s’était imposé comme un élément moteur de l’animation offensive, souvent associé à Norman Bassette.

Sa blessure à l’arrière de la cuisse, survenue lors de la dernière rencontre face à Grenoble, tombe mal : le joueur devrait être absent entre deux et trois semaines.

Une absence regrettable tant son profil percutant apportait profondeur et intensité à l’attaque champenoise.

Heureusement, Reims peut encore compter sur Leautey, Nakamura, Bassette ou Daramy pour assurer la rotation sur le front offensif. Mais la dynamique collective, déjà irrégulière, pourrait en pâtir.

Gbane, une absence qui pèse dans l’entrejeu

Le second coup dur concerne Mory Gbane, pilier du milieu rémois. Le joueur de 24 ans souffre d’une lésion au ligament interne du genou et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Sa blessure constitue une véritable épine dans le pied pour son entraîneur : Gbane est la sentinelle du système rémois, un récupérateur infatigable et précieux dans l’équilibre défensif.

Remplacer son abattage et son sens du positionnement sera complexe. John Patrick, Théo Leoni ou Zabi pourraient être testés dans ce rôle, mais aucun ne possède vraiment son profil.

Une période délicate à gérer pour Reims

Cinquièmes de Ligue 2 avec 14 points, les Rémois comptent six longueurs de retard sur l’ASSE. Ils s’apprêtent à affronter Rodez avant la réception très attendue de Troyes le 24 octobre.

Deux matchs importants pour rester dans le bon wagon… mais que Reims devra sans doute disputer sans deux de ses hommes clés.

À l’heure où les leaders accélèrent, le Stade de Reims devra faire preuve de caractère et d’adaptation pour ne pas laisser s’échapper le haut du classement.

Source : L’Union