Même après avoir ouvert le score, les féminines de l’ASSE concèdent une sixième défaite consécutive face à Thonon Évian Grand Genève. Une nouvelle désillusion en Coupe LFFP. Sébastien n'a pas encore trouvé la bonne formule. Cela commence à devenir inquiétant, surtout face à une équipe évoluant en Seconde Ligue.

Les matchs passent et les défaites s’enchaînent pour l’ASSE. Ce samedi 11 octobre, les joueuses de Sébastien Joseph affrontaient Thonon Évian Grand Genève. Il s'agissait de la deuxième journée de la Coupe LFFP. Après une lourde défaite à domicile face à Marseille, les Vertes se déplaçaient avec l’espoir de lancer enfin leur saison. Malheureusement, malgré une ouverture du score et un sursaut d’orgueil en seconde période, elles s’inclinent une nouvelle fois (3-2).

Avec cette nouvelle contre-performance, l’ASSE enregistre un inquiétant sixième revers d’affilée toutes compétitions confondues. Le groupe stéphanois, qui peine à concrétiser ses bonnes intentions, est désormais éliminé de la phase de poules de la Coupe LFFP. Cela avant même le dernier match prévu à Grenoble.

Coupe LFFP : ASSE Féminines encore punies

Alignées en 4-3-3, avec plusieurs changements dans le onze de départ, les Vertes ont montré des signes positifs en début de rencontre. Hermann, très active, ouvre le score sur penalty à la 22e minute. Mais comme trop souvent cette saison, l'ASSE n’a pas su garder son avantage.

En dix minutes, Thonon Évian Grand Genève renverse la situation (30e et 41e), profitant des errements défensifs adverses. Malgré l’égalisation de Connesson dès le retour des vestiaires (49e), l'ASSE encaisse dans la foulée un troisième but qui scelle la rencontre (50e). Dominatrices sur la fin, les Vertes n’ont pas trouvé la faille face à une gardienne adverse en grande forme.

"Une urgence comptable", alerte Sébastien Joseph

Sébastien Joseph, le coach stéphanois, n’a pas masqué sa déception au coup de sifflet final. "Aujourd’hui, il n’y a plus rien à dire, on fait des productions techniques trop faibles pour espérer quoi que ce soit." Un constat alarmant, à l’image d’un groupe qui ne parvient pas à réagir collectivement.

Le technicien déplore également un manque de constance dans l’intensité : "Sur ce match, on a mis de l’engagement seulement lorsque nous avons couru après le score, dans les 30 dernières minutes. En fonctionnant comme cela, on ne peut rien espérer de plus."

Alors que la saison est encore longue, le coach de l'ASSE tire déjà la sonnette d’alarme : "La corde est de plus en plus fine, il va falloir une réaction de toute urgence, parce qu’on est incapables de faire une production à la hauteur de ce que l’on a pu faire lors de la prépa’."

Les joueuses de l'AS Saint-Etienne doivent impérativement trouver des solutions. Rendez-vous crucial en championnat face au Havre le 17 octobre. Puis, un déplacement à Grenoble le 15 novembre pour clôturer la Coupe LFFP.