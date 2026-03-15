Dans le besoin urgent de points, les U19 de l'ASSE affrontaient ce dimanche Air Bel, actuel lanterne rouge du championnat. Le match se déroulait en terres stéphanoises à 12h30. Voici le résumé de la rencontre.

Défaits 1-0 contre le Cavigal de Nice le week-end dernier, Frédéric Dugand n'a pas caché sa frustration sur le site officiel à l'issue de la rencontre : "Je suis très frustré parce que parfois, ce sport est injuste. Cet après-midi, il l’est par rapport à tout ce qu’on a créé en termes de jeu, par rapport à nos efforts. En première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées. Ce n’est pas forcément mérité de ne pas rentrer à la pause à 0-0. Mais par contre, on fait une bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d’énergie et de patience contre un bloc très bas, en 5-4-1. On a réussi à trouver des failles avec quelques situations flagrantes. Mais on est maladroits devant le but et ça nous coûte cher. On se doit d'apprendre."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier - Teillol, Mouton N., Mnemoi E., Lengue - Traoré, Rised, Baallal - Vibert, Bijot, Toty.

Sont entrés en jeu : Yvars, Aini.

Résumé de la rencontre

La première période est intense et disputée mais les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos (0-0). Le second acte s'emballe. Les visiteurs vont ouvrir le score avant qu'Adam Baalal égalise pour son premier match officiel avec l'ASSE. Mylan Toty va ensuite permettre aux Verts de passer devant mais Air Bel va égaliser dans la foulée. 2-2 à la 70e minute de jeu au terme d'une grosse vingtaine de minutes complètement dingue !

À force de pousser, les Verts vont obtenir un penalty... transformé par Niels Rised ! 3-2 à dix minutes de la fin. Un score que mes hommes de Frédéric Dugand réussiront à conserver. Une victoire précieuse pour l'ASSE qui s'éloigne de la zone dangereuse.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Nathan Mouton se déplaceront à Montpellier pour une rencontre difficile face à l'actuel 4ᵉ du championnat. Une rencontre qui se disputera le dimanche à 15h.

Crédit photo : asse.fr