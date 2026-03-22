Lucas Stassin est de retour à son meilleur niveau. Le buteur de l’ASSE enchaîne les performances et confirme son renouveau au meilleur moment de la saison.

Longtemps en difficulté cette saison, Lucas Stassin semble avoir retrouvé toutes ses sensations. Face au FC Annecy, l’attaquant belge a livré une prestation pleine. Un but, une passe décisive pour Irvin Cardona et une influence constante dans le jeu offensif stéphanois. Résultat : une victoire nette (4-0) et un joueur enfin décisif.

Ce retour en forme n’est pas anodin. Depuis plusieurs semaines, Stassin affiche un tout autre visage. Plus affuté physiquement, plus tranchant dans ses appels et surtout plus efficace devant le but. Avec désormais 8 réalisations cette saison, il retrouve des standards proches de ceux affichés lors du dernier exercice.

Lucas Stassin retrouve son efficacité

Avec 15 actions décisives toutes compétitions confondues (buts, passes décisives et penalties obtenus), le Belge redevient un élément clé du dispositif offensif de Philippe Montanier. Son entente avec Irvin Cardona illustre parfaitement ce regain de confiance.

Sur le terrain, cela se traduit par des prises d’initiative plus fréquentes et une présence constante dans la surface. Stassin joue libéré, et cela se voit immédiatement dans ses statistiques comme dans son attitude.

🎥 Lucas Stassin vs. Annecypic.twitter.com/kv3NoazRvY — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) March 22, 2026

Montanier souligne l’impact de la sélection

Après la rencontre face à Annecy, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction. L’entraîneur stéphanois a insisté sur un élément déterminant : la sélection de Lucas Stassin avec l’équipe A de la Belgique.

“Lucas Stassin retrouve de la confiance. La sélection l’a boosté. Je lui ai posé la question de savoir s’il voulait se préserver. Il m’a répondu qu’il voulait être sur le terrain et faire un grand match. Le meilleur moyen d’honorer une sélection, c’est d’être performant en club. Il l’a été.”

Des mots forts qui traduisent parfaitement l’état d’esprit du joueur. Loin de se gérer, Stassin a voulu répondre présent. Et il l’a fait de la meilleure des manières.

Cette première convocation avec les Diables Rouges marque un tournant. Elle récompense sa persévérance et pourrait définitivement lancer son objectif de Coupe du Monde. À Saint-Étienne, tout le monde espère désormais que cette dynamique va se poursuivre.

Car si Lucas Stassin maintient ce niveau, l’ASSE pourrait bien tenir un atout majeur dans la dernière ligne droite. Et au vu de ses dernières sorties, le timing est parfait.