Les U19 de l'ASSE signent une victoire solide contre Colomiers (3-1) et poursuivent leur remontée au classement. Voici les trois buts en vidéo.

Les U19 de l’ASSE enchaînent. Une semaine après leur succès arraché face au Gazélec Ajaccio, les jeunes Verts ont confirmé au stade Aimé-Jacquet. Sous une pluie fine mais tenace, ils ont maîtrisé Colomiers, pourtant mieux classé avant le coup d’envoi. Le succès (3-1) récompense une seconde période aboutie et un réel esprit collectif. Melvin Bijot, Valentin Depalle et Nathan Kasia ont inscrit les trois buts stéphanois.

Les Stéphanois prennent leur temps pour entrer dans le match. Le ballon circule bien, mais les actions dangereuses ne se présentent pas. Colomiers se montre même tranchant en transition, et la défense doit s’employer pour écarter le danger. À la 41e minute, les visiteurs pensent ouvrir le score, mais l’arbitre refuse le but pour hors-jeu. Soulagement. Sur l’action qui suit, rupture verte : une belle séquence collective permet à Melvin Bijot de pousser le ballon dans le but vide. L’ASSE mène au meilleur moment.

Au retour des vestiaires, les Verts reviennent avec un autre visage. Plus de rythme. Plus de justesse. Plus d’envie. Les intentions se concrétisent à l’heure de jeu. Sur une frappe stéphanoise repoussée par le portier des visiteurs, Valentin Depalle suit parfaitement et fait trembler les filets. Deux minutes plus tard, bis repetita : Depalle dépose un coup franc sur la tête de Nathan Kasia, qui place une reprise imparable. En quelques instants, l’ASSE se détache et verrouille le match. Les visiteurs réduisent l’écart dans les dernières secondes après une erreur du gardien, vite digérée. L’essentiel est là : les Verts gagnent et confirment leurs progrès.

La réaction du coach Frédéric Dugand (ASSE)

Frédéric Dugand a apprécié la réaction de son groupe. Il regrette une première période trop poussive, sans mouvement et sans liant collectif. En revanche, il souligne une seconde mi-temps bien plus cohérente, intense et efficace. Les trois buts récompensent la progression technique et mentale de l’équipe. Pour le coach, les joueurs comprennent désormais que tout passe par le collectif. Cette victoire s’inscrit dans cette dynamique : rigueur, solidarité et réalisme.