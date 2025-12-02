Les performances des anciens Verts ont offert un week-end riche en buts, comme le rapporte le site AnciensVerts.com. Entre doublé, passes décisives et matchs à enjeu, tour d’horizon complet des perf' ex-Stéphanois.

Les performances des anciens Verts ont débuté dès vendredi avec plusieurs visages connus sur les terrains européens. En Espagne, Yvan Neyou a participé à la victoire de Getafe face à Elche (1-0), avec quelques minutes de jeu en fin de rencontre. De son côté, Léo Pétrot a disputé l’intégralité du match côté Elche, dans une soirée compliquée pour les Andalous. Darling Bladi, avec la réserve du Betis, a obtenu un succès précieux face à Carthagène. Du côté de l’équipe de France féminine, Pauline Peyraud-Magnin a de nouveau construit une prestation solide lors de la victoire contre la Suède (2-1), tandis que Kelly Gago est intervenue dans le dernier quart d’heure.

En Ligue 1, Mahdi Camara a confirmé son statut de cadre à Rennes avec un match plein lors du succès à Metz (1-0). En Coupe, Kylian Venière-Jusseron a fait une apparition avec Annecy dans une rencontre perdue face à Grenoble.

Anciens Verts : les exploits offensifs du samedi

La journée de samedi a été marquée par la performance la plus marquante du week-end : le doublé d’Ibrahim Sissoko avec Bochum. L’attaquant, buteur à la 8e et à la 13e minute, a été décisif dans le large succès décroché en déplacement. Mahmoud Bentayg est entré en cours de jeu avec Zamalek, tandis que Makhtar Gueye a fait une apparition en Championship. Zaydou Youssouf, titulaire avec Al-Fateh, a vécu une rencontre plus compliquée face à Al-Hilal, lourd revers à la clé.

En Ligue 1, Assane Diousse a participé au nul d’Auxerre contre le Paris FC, où Jean-Philippe Krasso a débuté avant de sortir lors du dernier quart d’heure, tandis que Mathieu Cafaro a apporté de la fraîcheur en entrant dès la 70e minute. Pierre-Emerick Aubameyang a encore pesé avec l’OM, offrant une passe décisive lors du 2-2 contre Toulouse. Benjamin Bouchouari a été remplacé lors de la victoire de Trabzonspor alors que Kubilay Aktas a eu droit à quelques minutes en fin de rencontre.

En Coupe de France, Nathanaël Mbuku, Jimmy Giraudon, Jordan Morel, Dylan Durivaux ou encore Alexandre Valbon ont tous été concernés par le 8e tour. Plusieurs anciens, notamment à Hauts Lyonnais ou Biesheim, ont joué un rôle actif dans la qualification de leur club. Alexandre Valbon a ainsi participé à l'exploit de l'équipe Haut-Rhinoise de Biesheim face au Red Star qui occupe le podium de la Ligue 2 !

Bilal Benkhedim voit double !

Le dernier acte du week-end a été marqué par une nouvelle belle performance : le doublé de Bilal Benkhedim avec Dudelange. L’ancien milieu offensif de l’ASSE a contribué pleinement au succès de son équipe avant de sortir à l’heure de jeu. Au Luxembourg également, Idir Boutrif a scellé la victoire de Käerjeng d’un but tardif. En Bundesliga, Arnaud Nordin a connu un dimanche compliqué avec Mayence, largement dominé à Fribourg.

À Londres, Wesley Fofana a disputé l’intégralité du duel entre Chelsea et Arsenal, solide dans un match de haut niveau. La journée a également été rythmée par les prestations d’Adil Aouchiche, Jérémy Mellot ou encore Harold Moukoudi, victorieux dans un derby intense avec l’AEK Athènes. D’autres anciens comme Niels Nkounkou, Allan Saint-Maximin ou Ricky van Wolfswinkel ont pris part à des rencontres serrées. La folle rencontre Servette - Young Boys (4-4) a réuni trois anciens Verts : David Douline et Lamine Fomba, tous deux passeurs, et Saidy Janko, entré côté bernois.