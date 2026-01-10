Sous la neige, l’ASSE s’est rassurée en match amical face à Auxerre (1-1). Dans des conditions difficiles, les Verts ont livré une prestation sérieuse avant la reprise de la Ligue 2. Irvin Cardona a ouvert le score, mais les Stéphanois ont dû composer avec de nouvelles absences (Bernauer, Davitashvili, Ferreira, Annan, Duffus).

L’AS Saint-Étienne retrouvait les terrains ce week-end pour un match amical face à l’AJ Auxerre. Une rencontre disputée sous la neige, dans un contexte particulier, alors que les deux formations sont déjà éliminées de la Coupe de France. L’objectif était clair pour Eirik Horneland : redonner du rythme à son groupe et effectuer une large revue d’effectif. Malgré une pelouse compliquée et des conditions hivernales, les Verts ont affiché un visage appliqué et volontaire. Le contenu proposé a été intéressant, notamment sur le plan de l’intensité et de l’engagement. Ce match nul permet à l’ASSE de se rassurer avant la reprise du championnat.

ASSE – Auxerre : un match amical disputé et équilibré

Sur le terrain, l’ASSE a démarré la rencontre avec de bonnes intentions. Les Stéphanois ont cherché à presser haut et à mettre du rythme dès les premières minutes. Cette attitude a été récompensée par l’ouverture du score d’Irvin Cardona, opportuniste dans la surface adverse. Un but logique au vu de la physionomie de la première période, durant laquelle les Verts se sont montrés solides et bien organisés. Auxerre a ensuite rééquilibré les débats en seconde mi-temps. L’AJA a profité de quelques imprécisions stéphanoises pour revenir au score grâce à Sekou Mara. Les deux équipes ont alors continué à se rendre coup pour coup, sans parvenir à faire la différence. Au final, le score de 1-1 apparaît logique et reflète bien l’équilibre global de cette rencontre amicale. Un résultat encourageant pour l’ASSE, qui a montré de bonnes choses collectivement.

Bernauer out, Davitashvili forfait contre Clermont

Mais cette rencontre a aussi apporté son lot de mauvaises nouvelles. Déjà privé de Maxime Bernauer, l’ASSE sait désormais que la saison du défenseur est très probablement terminée. Touché au genou, Bernauer a été opéré du ménisque et devrait manquer de longs mois de compétition. Un coup dur important pour le secteur défensif stéphanois. Comme si cela ne suffisait pas, Eirik Horneland a également annoncé la blessure de Zuriko Davitashvili. L’attaquant géorgien s’est blessé sur une frappe lors du match face au Mans la semaine précédente. Si la blessure ne semble pas grave, son indisponibilité est confirmée pour la réception de Clermont.

Le coach des Verts s’est montré prudent à l’issue de la rencontre au micro d'EVECT : « Zuriko Davitashvili s’est blessé sur une frappe la semaine dernière contre Le Mans. Il va être absent pour une petite période. Il ne sera pas prêt pour Clermont je pense. » Une absence regrettable pour la reprise de la Ligue 2, tant le Géorgien apporte de la percussion et de la créativité dans le jeu offensif stéphanois. À quelques jours de la réception du CF63 à Geoffroy-Guichard, l’ASSE devra composer avec un effectif diminué, un paramètre à suivre de près.