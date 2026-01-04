Pour cette nouvelle année 2026, l'équipe réserve s'est offert un match amical contre l'équipe du Puy, pensionnaire de national 1. Cette rencontre s'est déroulée ce dimanche au centre d'entraînement de l'Etrat. Voici le résumé de la rencontre.

Une rencontre qui a permis une revue d'effectif pour le staff stéphanois de l'équipe réserve. Après une fin d'année plus délicate (2 nuls et 4 défaites), les jeunes stéphanois doivent relancer la machine pour valider leur objectif qui est de se maintenir à ce niveau.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Dodote, Lamba, Hornech - Gadegbeku, Mouton, Sahraoui - Boakye,Othman, Cissé.

Entrés en jeu : Depalle, Cheikh, Agesilas.

Résumé de la rencontre

La rencontre a permis une revue d'effectif et d'adapter les temps de jeu des joueurs qui ont pas jouer hier au Mans. Chico Lamba a joué 30 minutes pour son retour à la compétition. C'était l'occasion aussi de revoir Karim Cisse qui revient après plusieurs mois de blessure. Jebryl Sahraoui a pu profiter pour obtenir du temps de jeu lui qui revient d'une grave blessure. Suspendu contre Le Mans, Augustine Boakye a profité de cette rencontre pour obtenir du temps de jeu comme Luan Gadegbeku et Strahinja Stojkovic.

Yvann Maçon, sur le départ en Grèce, n'était pas de la partie.

Les stéphanois se sont offerts une belle victoire 4-1 grâce à des buts de Karim Cissé, Augustine Boakye, Valentin Depalle et Issam Cheikh. Pourtant le score était de 1-1 à la pause. C'est en seconde période que les coéquipiers d'Axel Dodote ont fait la différence. Trois buts et une victoire maîtrisée pour bien commencer l'année 2026.

La semaine prochaine, les joueurs de Sylvain Gibert ne joueront pas puisque Hauts Lyonnais est toujours qualifié en coupe de France. Ainsi, la rencontre est reportée à une date ultérieure. Les Verts reprendront donc le chemin de la compétition le samedi 17 janvier avec un déplacement à Macon le samedi à 18h.

Crédit photo : asse.fr