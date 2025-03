Les U19 de l'ASSE se déplaçaient à Montpellier pour le compte de la 22e journée de U19 national. Après avoir remporté une franche victoire contre Air Bel, le week-end dernier (5-1), les Verts doivent maintenant négocier ce choc face à un concurrent aux play-offs. Dans une course à 4 avec Toulouse, Marseille et Montpellier, l'ASSE devait l'emporter pour continuer d'y croire. Résumé de la rencontre disputée ce dimanche à 15h en terres sudistes, suivi grâce à Poteaux-carrés.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Derache - Achour, Ben Rahem, Boukadida, Grillot - Depalle, Tatuszka, Mimoun - Yvars, Konte, Cheick

Sont entrés en jeu : Lutin

Résumé de la rencontre

Sous les yeux attentifs de Ghislain Printant, l’AS Saint-Étienne impose son jeu face à Montpellier. Les Verts dominent les débats, affichant une maîtrise impressionnante de la possession et mettant sous pression leurs adversaires.

L’un des faits marquants de cette première période survient lorsque Rayan Boukadida réalise un retour défensif décisif sur l’attaquant montpelliérain, qui filait seul au but face à Derache. Une intervention précieuse qui permet aux Stéphanois de conserver leur solidité défensive et d’affirmer un peu plus leur ascendant sur la rencontre.

Cette domination finit par se concrétiser sur coup de pied arrêté. Sur un corner parfaitement frappé par Depalle, Boukadida surgit au second poteau et ajuste une tête imparable pour tromper le gardien adverse. Son coup de casque puissant et précis offre l’ouverture du score à l’ASSE, qui mène logiquement 1-0 à la pause.

Les U19 viennent s’ouvrir le score à Montpellier juste avant la mi-temps ! pic.twitter.com/HABQagIfME — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 23, 2025

Au retour des vestiaires, les Stéphanois poursuivent sur leur lancée et ne tardent pas à doubler la mise. Dès les premières minutes de la seconde période, ils obtiennent un penalty suite à une faute dans la surface. Rayan Boukadida, en confiance, se charge de la transformation. Il ouvre son pied et ajuste parfaitement sa frappe pour prendre le gardien à contre-pied. 2-0 pour l’ASSE, qui semble alors bien partie pour s’imposer.

2-0 pour les Verts à Montpellier, doublé de Stassin, euh non Boukadida. Le match n’est pas encore arrêté pic.twitter.com/ruvTya6OhU — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 23, 2025

Cependant, Montpellier ne tarde pas à réagir. Profitant d’un cafouillage dans la surface stéphanoise, les locaux réduisent rapidement l’écart et relancent le suspense. Les Verts, loin de se laisser abattre, repartent à l’attaque et pensent reprendre une avance plus confortable lorsque Konte trouve le chemin des filets. Mais l’arbitre, estimant qu’il y a eu une faute – jugée très généreuse – sur le gardien montpelliérain, refuse le but. Une décision contestée, qui suscite l’incompréhension et la frustration du coach Frédéric Dugand.

Malgré cette injustice perçue, les Stéphanois restent concentrés et tentent conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire de prestige dans cette course folle !

Le week-end prochain, les jeunes seront au repos. Les joueurs de Frédéric Dugand recevront l'US Colomiers ensuite, au centre sportif Robert Herbin de l'Etrat. Un match face à une équipe accrocheuse et toujours difficile à manœuvrer ! La rencontre se jouera le dimanche 6 avril à 11h30.

Crédit photo : asse.fr