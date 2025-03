L'international géorgien de l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili, a été appelé par Willy Sagnol pour disputer une double confrontation décisive contre l’Arménie. L’objectif est clair : assurer le maintien de la Géorgie en Ligue B de la Ligue des Nations.

Milieu offensif de l’ASSE, Zuriko Davitashvili s’apprête à vivre un moment clé de sa saison. Il figure parmi les 25 joueurs sélectionnés pour affronter l’Arménie lors des barrages de la Ligue des Nations. Le premier match s'est joué le jeudi 20 mars à Erevan (victoire 3-0 de la Géorgie), suivi de la manche retour le dimanche 23 mars à Tbilissi (15h).

La Géorgie, en difficulté dans son groupe, doit impérativement éviter la relégation en Ligue C, un revers qui compromettrait ses ambitions de progression sur la scène européenne. En grande forme avec les Verts, Davitashvili pourrait être un atout majeur pour aider son pays à relever ce défi.

Un rôle central pour Davitashvili

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Davitashvili s’est imposé comme un élément clé du dispositif stéphanois. Sa technique et sa vivacité en attaque en font un joueur redouté. Avec la sélection géorgienne, il pourrait occuper un rôle similaire, apportant sa créativité et son explosivité pour mettre en difficulté la défense arménienne.

Le sélectionneur Willy Sagnol mise sur son effectif pour éviter une relégation qui freinerait les progrès de la Géorgie. Ce duel face à l’Arménie dépasse ainsi le simple enjeu sportif : il constitue une véritable opportunité pour Davitashvili et ses coéquipiers de s’affirmer au niveau international.

Résumé du match retour

La Géorgie a largement dominé l’Arménie avec une victoire éclatante 6-1 (3-0 à l’aller), confirmant sa supériorité sur l’ensemble de la confrontation. Dès la 4e minute, un but contre son camp de V. Haroyan a lancé les Géorgiens sur la voie du succès, avant que G. Mikautadze (14’, 35’), G. Chakvetadze (23’), O. Kiteishvili (27’) et K. Kvaratskhelia (62’) ne viennent alourdir le score. L’Arménie a sauvé l’honneur grâce à E. Sevikyan à la 48e minute, mais cela n’a pas suffi à enrayer la domination géorgienne. Avec une attaque percutante et une maîtrise du jeu, la Géorgie s’impose brillamment et poursuit son parcours en force. Davitashvili est resté sur le banc des remplaçants pour cette rencontre.