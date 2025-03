Alors que la trêve internationale bat son plein et que le sort de la rencontre interrompue entre Montpellier et l'ASSE reste suspendu à la décision de la commission de discipline, les Verts se tournent vers le sprint final de cette saison avec 8 (ou 9 si le match est donné à rejouer ou reprendre) rencontres décisives dans la lutte pour le maintien. En parallèle, deux joueurs pourraient profiter de cette fin de saison pour atteindre un objectif personnel bien précis et prestigieux.

Objectif maintien pour les Verts d'Eirik Horneland qui peut compter sur deux joueurs majeurs de son équipe, qui répondent très souvent présents lorsqu'ils jouent et qui se montrent fiables : Mickaël Nadé et Benjamin Bouchouari.

Deux cadres de Eirik Horneland

Le premier, formé au club, a vécu un début de saison compliqué après avoir prolongé de 4 ans (+1 en option) au coeur de l'été, manquant les premiers matchs par manque de préparation physique puis ratant cinq rencontres à la fin de l'automne pour cause blessure. Mais depuis Mickaël Nadé s'est imposé comme un titulaire indiscutable et inamovible au coeur de la défense stéphanoise, associé tantôt à Dylan Batubinsika, tantôt à Maxime Bernauer et plus rarement à Léo Pétrot ou Yunis Abdelhamid comme ce fût le cas éphémèrement face à Montpellier.

Le second, est l'un des maillons forts du milieu de terrain stéphanois, sans doute en course à la fin de la saison pour le titre de meilleur joueur stéphanois (titre qui sera difficilement décernable si les Verts étaient amenés à redescendre en Ligue 2). Boudé par Olivier Dall'Oglio en début de saison, Benjamin Bouchouari a fini par gagner sa place avant de ne jamais la quitter sauf pour suspension.

Ces deux joueurs sont donc des pièces maitresses du plan de jeu de Eirik Horneland qui n'hésite pas à les titulariser lorsqu'ils sont aptes. Ainsi, leur temps de jeu augmente chaque semaine, tout comme logiquement leur nombre de matchs disputés en Vert.

Trop court pour Léo Pétrot

L'effectif actuel de l'ASSE compte aujourd'hui un seul "centenaire" : Aïmen Moueffek et ses 114 rencontres avec le maillot Vert sur les épaules (la rencontre face à Montpellier n'a pas été prise en compte dans les statistiques). Mais Mickaël Nadé et Benjamin Bouchouari pourraient le rejoindre dans ce cercle très fermé qui compte peu ou prou 150 joueurs dans l'histoire du club seulement

Aujourd'hui, le défenseur et le milieu de terrain cumulent respectivement 96 et 91 matchs en Vert. Il reste 9 rencontres à disputer d'ici la fin de saison (en comptant MHSC - ASSE). Dès lors, il faudrait que Benjamin Bouchouari prenne part aux 9 matchs tandis que Mickaël Nadé auraient à en disputer 4, ce qui semble bien partie.

En revanche, ce sera trop court de justesse pour Léo Pétrot et ses 90 caps en Vert. Le latéral gauche stéphanois formé au club lui aussi, est en fin de contrat en juin et pourrait échouer à un match du seuil des 100 caps en cas de départ. Frustrant.

Derrière ces 4 joueurs, deux recrues de l'ère Ligue 2 ne sont pas loin : Gautier Larsonneur (82 matchs en Vert) et Dennis Appiah (78). Ils sont tous deux talonnés par Yvann Maçon (77).

Les joueurs les plus capés en Vert (sans compter MHSC - ASSE) :