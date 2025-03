Les U19 de l'ASSE recevait Air Bel ce jour pour le compte de la 21e journée de U19 national. Les joueurs de Frédéric Dugand comptent 2 points de retard sur Marseille après la belle victoire 2-0 contre Marignane, les Verts doivent grappiller cet écart pour s'offrir une place en playoff. Un match disputé ce dimanche à 15h. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo - Ben Rahem, Boukadida, Mnemoi, Grillot - Depalle, Tatuszka, Mimoun - Yvars, Cheick, Ben Tiba.

Sont entrés en jeu : Lutin, Guerroudj, Konte, Zerga.

Résumé du match

Les Verts entament de la meilleure des manières le match. Helmi Ben Tiba ouvre le score après cinq minutes de jeu. Pour bonifier cette bonne entame, Sonny Yvars, déjà buteur la semaine dernière, double la mise et permet aux stéphanois de faire le break. C'est le score à la mi-temps pour nos Verts. Le second acte va permettre d'aggraver l'addition. En à peine cinq minutes après le retour des vestiaires, Issam Cheick va s'offrir un doublé. À la 50e minute de jeu, les Verts gagnent 4-0 et se dirige vers une fin de match tranquille.

Pourtant, le défenseur stéphanois Elfayed Mnemoi va être expulsé suite à un carton rouge à l'heure de jeu. Une donne qui vient un peu tacher le score final de cette rencontre. D'autant que dix minutes plus tard, Rayan Boukadida, déjà buteur la semaine dernière, va marquer le cinquième but pour l'ASSE. À un quart d'heure de la fin, Air Bel réduit l'écart, le match se conclut sur ce score de 5-1. L'ASSE profite du nul de l'OM pour revenir à un point des playoffs.

Le week-end prochain, les Verts joueront contre Montpellier le dimanche à 15h en terres héraultaises. Une équipe qui lutte pour les playoffs également. Un gros duel en perspective pour les Verts puisque cela sera l'avant-dernier match contre un centre de formation (il restera Ajaccio à l'ultime journée). Un tournant dans la saison assurément !

Crédit photo : asse.fr