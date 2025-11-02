La 13e journée de Ligue 2 a réservé son lot de surprises. Si Troyes garde la main en tête du classement, Saint-Étienne a marqué le pas sur la pelouse du Red Star, tandis que Dunkerque poursuit sa belle série. Le suspense reste total avant le choc de lundi entre Pau et Troyes.

Après plusieurs semaines d’euphorie, l’AS Saint-Étienne a encore chuté ce week-end face au Red Star (2-1). Les hommes d’Eirik Horneland, deuxièmes avant la rencontre, espéraient frapper un grand coup au stade Bauer, mais le réalisme audonien a fait la différence. Malgré une réduction du score tardive des Verts, le Red Star s’impose et passe tout près de la tête du championnat.

Pour Sainté, cette défaite met fin à une belle série et rappelle que la route vers la Ligue 1 sera longue et semée d’embûches. Le club reste toutefois dans le bon wagon, à seulement quatre longueurs du leader troyen.

Dunkerque et Le Mans confirment, Guingamp se relance

Derrière le trio de tête, la lutte est acharnée. Dunkerque s’est imposé à Reims (1-2) grâce à un collectif solide et pragmatique, enchaînant une deuxième victoire de rang. Le Mans a assuré l’essentiel face à Nancy (1-0), tandis que Guingamp a renoué avec le succès en dominant Laval (2-0).

En revanche, Annecy et Boulogne-sur-Mer se sont neutralisés (1-1), un résultat qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. En bas de tableau, Bastia s’offre un bol d’air en battant Clermont (1-0), alors que Grenoble a eu le dernier mot dans un match fou contre Amiens (3-2).

Le classement de ligue 2 avant Pau–Troyes : l’ASSE reste sur le podium

En attendant le choc de lundi soir entre Pau et Troyes, voici le classement actualisé après la 13e journée :

1️⃣ Troyes – 27 pts (1 match en moins)

2️⃣ Red Star – 26 pts

3️⃣ Saint-Étienne – 23 pts

4️⃣ Montpellier – 21 pts

5️⃣ Pau – 21 pts (1 match en moins)

6️⃣ Le Mans – 20 pts

7️⃣ Dunkerque – 22 pts

8️⃣ Reims – 19 pts

9️⃣ Guingamp – 19 pts

10️⃣ Annecy – 16 pts

11️⃣ Rodez – 16 pts

12️⃣ Grenoble – 14 pts

13️⃣ Amiens – 15 pts

14️⃣ Nancy – 15 pts

15️⃣ Clermont – 14 pts

16️⃣ Boulogne-sur-Mer – 11 pts

17️⃣ Laval – 9 pts

18️⃣ Bastia – 7 pts

Le Red Star poursuit sa montée en puissance et menace sérieusement Troyes, tandis que Saint-Étienne devra réagir dès la prochaine journée pour ne pas se faire distancer. Le sprint avant la trêve s’annonce déjà haletant.