Formé à l’AS Saint-Étienne, Dylan Durivaux s’impose désormais au Red Star, solide dauphin de Ligue 2. Après la victoire des Audoniens face aux Verts (2-1), le défenseur central est revenu sur ce match si particulier pour lui.

Parti libre de l’ASSE en 2020 pour rejoindre l’En Avant Guingamp, Dylan Durivaux poursuit sa progression. Désormais pilier du Red Star, le défenseur central de 23 ans réalise un excellent début de saison. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il s’affirme comme l’un des hommes forts du collectif de Grégory Poirier.

En zone mixte après la victoire des Audoniens face à Saint-Étienne, le natif du Puy-en-Velay n’a pas caché son émotion.

Un match particulier

Au micro de TL7 il se confie : “C’est toujours un match particulier. J’ai été formé sept ans là-bas, à Saint-Étienne. On a gagné, donc forcément on est contents. Mais c’est un plaisir de retrouver des joueurs avec qui j’ai joué, comme Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek au centre de formation”

Un match attendu dès la sortie du calendrier

Dylan Durivaux avoue avoir coché cette date dès la publication du calendrier de Ligue 2,

“Dès que le calendrier est sorti, j’ai regardé directement quand c’était Saint-Étienne. Je sais déjà qu’en mars, on va à Geoffroy-Guichard, et forcément ce sera un moment fort.”

Bien préparé et concentré, le défenseur central a expliqué comment son équipe avait anticipé le plan de jeu stéphanois :

“On avait bien analysé leurs matchs. On connaissait leurs atouts offensifs, mais aussi leurs faiblesses. On a su les exploiter, et je pense qu’on a fait un match très solide collectivement.”

Un regard bienveillant sur son club formateur

Malgré la rivalité du soir, Durivaux garde une affection sincère pour les Verts et croit en leur potentiel pour la suite de la saison,

“Je ne suis pas inquiet pour eux. C’est une bonne équipe de Ligue 2, avec de la qualité. Ils vont rebondir, c’est sûr.”

Une déclaration pleine de respect qui témoigne de l’attachement durable du jeune défenseur à son club formateur. En attendant, Durivaux continue d’écrire sa propre histoire du côté de Bauer, au sein d’un Red Star ambitieux, bien décidé à jouer les premiers rôles cette saison.