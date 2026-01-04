C’est désormais officiel : Yvann Maçon quitte l’AS Saint-Étienne et s’engage avec l’AEL Larissa. Arrivé dans le Forez avec l’ambition de s’imposer durablement, le latéral guadeloupéen tourne une page marquée par les blessures, les occasions manquées et une place progressivement réduite dans le projet sportif stéphanois.

Formé hors du centre de formation, Yvann Maçon avait rejoint l’AS Saint-Étienne avec un profil apprécié pour sa polyvalence et ses qualités athlétiques. Capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, il incarnait une option moderne au poste de latéral. Mais son passage à l’ASSE n’aura jamais trouvé la continuité espérée. Entre périodes de prêts, concurrence accrue et difficultés physiques, le joueur n’est jamais parvenu à s’installer durablement dans le onze.

La saison passée a constitué un tournant délicat. Touché au ménisque, il a dû subir une opération qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Cette indisponibilité a fortement pesé sur sa dynamique, au moment même où l’ASSE entamait une nouvelle phase de reconstruction. À son retour, le latéral a peiné à retrouver du rythme et à regagner la confiance du staff.

Un départ avorté qui a changé la donne

L’été dernier, un transfert semblait pourtant devoir acter la fin de son aventure stéphanoise. Un accord avait été trouvé avec le Servette FC, et Maçon s’était rendu à Genève pour finaliser son arrivée. Mais la visite médicale n’a pas permis de valider le dossier. En raison de réserves liées à son historique physique, le club suisse a renoncé à conclure le transfert. Ce retour forcé à Saint-Étienne a laissé le joueur dans une situation inconfortable, sans perspective claire à court terme.

La préparation estivale et le début de la saison 2025-2026 ont confirmé ce déclassement progressif. Écarté du groupe lors du stage à Aix-les-Bains, Maçon n’entrait plus réellement dans les plans d’Eirik Horneland. Son temps de jeu est resté très limité, avec seulement quelques apparitions toutes compétitions confondues et une unique titularisation face au Mans. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son rôle s’est réduit à une présence marginale, loin des ambitions initiales.

Un nouveau départ en Grèce

Le latéral rebondit désormais en Grèce, où il s’engage avec l’AEL Larissa. Ce transfert marque un nouveau départ pour Maçon, qui retrouvera un environnement propice à la relance et à la régularité. Pour l’ASSE, ce mouvement permet d’alléger l’effectif et de clarifier la hiérarchie défensive, tout en tournant définitivement la page d’un dossier devenu complexe pour un joueur qui était sous contrat jusqu'en 2027.

Ce départ s’inscrit dans une logique cohérente pour les deux parties. Yvann Maçon obtient l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat différent, tandis que le club stéphanois poursuit son travail de restructuration, en adéquation avec son projet sportif actuel.

Maçon rejoint un club grec : Communiqué du club

L'AEL Novibet FC annonce l'arrivée du défenseur Yvann Maçon, 27 ans, en provenance de Saint-Étienne. Ce latéral droit français (né en Guadeloupe) évolue avec aisance sur les deux ailes et a signé un contrat avec notre équipe jusqu'à la fin de la saison.

Formé à Dunkerque, il a rejoint Saint-Étienne en janvier 2020. Il a disputé 85 matchs avec les Verts, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives, en Ligue 1 et en Conference League. Il a également été prêté une saison au Paris FC.

À l'étranger, il a évolué en Israël et au Maccabi Tel Aviv, marquant 1 but et délivrant 1 passe décisive en 13 rencontres. Au total, il compte 172 apparitions, 8 buts et 8 passes décisives en carrière.

Il compte également 5 sélections en équipe de Guadeloupe et 3 sélections en équipe de France Espoirs.

L'AEL Novibet FC souhaite la bienvenue à Yvann Maçon au sein de son équipe et lui souhaite beaucoup de succès sous le maillot du club.