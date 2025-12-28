Laurent Huard s'est exprimé sur le site officiel du club. Le Directeur du centre de formation de l'ASSE dresse le bilan de cette première partie de saison. L'occasion notamment d'évoquer la dynamique de la réserve, des U19 et des U17.

Au-delà du bilan des équipes du centre de formation stéphanois, Laurent Huard a profité de cet entretien accordé au club pour revenir sur l'attractivité des Verts auprès des jeunes joueurs amenés à intégrer le Centre sportif Robert-Herbin dans les prochaines années : "Des jeunes footballeurs veulent nous rejoindre, qu’ils soient Stéphanois ou pas, le club dégage une énergie positive de par son histoire, sa ferveur, son projet. (...) Je suis tout récemment allé voir un match entre ceux de Reims et Clairefontaine. On avait 7 joueurs représentés parmi ces U14 et U15 qui nous rejoindront dans un futur proche. Ça illustre un travail de longue haleine mené par la cellule de recrutement."

Objectif maintien pour la réserve

Après un début de saison canon, le groupe réserve de l'ASSE connaît des résultats plus décevants ces dernières semaines. L'équipe de Sylvain Gibert pointe actuellement à la 9ème place de sa poule et reste en position favorable pour assurer un maintien.

Laurent Huard s'est justement exprimé sur le début de saison de la N3 : "Des forces vives ont pu nous manquer depuis le début. Je pense à nos deux recrues, Élysée Ntambu Mvaka et Modibo Sissoko, mais également aux blessés de plus longue date comme Jebryl Sahraoui et Meïvyn Agesilas. (...) En jouant jeune, on a les qualités de nos défauts. On est capables de faire de jolis matchs, en ayant le ballon, avec régulièrement plus de 60% de possession de balle. Mais on prend également des buts évitables, sur coups de pied arrêtés par exemple. (...) L’ambition de cette deuxième partie de saison, même si ça peut être mal interprété, est de se maintenir. On connaît ce championnat difficile et assurer un maintien n’est pas simple."

Début de saison mitigé pour les U19 et surtout pour les U17

Chez les U19 Nationaux, les jeunes Verts pointent à la 8ème place de leur poule. Rien n'est toutefois fini puisque la 2ème place, synonyme de qualification en play-offs, reste accessible avec seulement 5 longueurs de retard sur le MHSC. La situation est davantage décevante du côté des U17 Nationaux, catégorie dans laquelle l'ASSE est très dominante ces dernières saisons. Avec seulement 17 points à la mi-saison, les Stéphanois sont déjà quasiment assurés de ne pas prendre part aux play-offs. L'enjeu principal est toutefois ailleurs puisque de nombreux éléments surclassés ont été lancés par David Le Moal.

Le décryptage de la situation par Laurent Huard : "Forcément, U17 et U19 récoltent les conséquences des absences en Réserve, avec un effet domino depuis le début de la saison. Là encore, on joue assez jeune dans ces championnats nationaux. Sur les 14 joueurs U17 alignés lors de leur dernier match, 10 étaient des U16. L’apprentissage est donc plus rapide. Ce n’est pas toujours voulu, car parfois trop accéléré, mais là encore, ça permet aux joueurs de se confronter à une difficulté supplémentaire. On reste évidemment patients avec ces joueurs. Au niveau de la formation, la logique veut que les deuxièmes parties de saison soient meilleures que les premières. L’objectif est d’abord que nos jeunes joueurs gardent de la confiance même si les résultats ne tournent pas en leur faveur. Il y a des choses intéressantes malgré tout. Si c’est trop facile, un joueur n’avance pas. Si c’est trop compliqué, ça génère une perte de confiance. L’idée est de trouver un équilibre pour eux !"

Crédit photo : assse.fr