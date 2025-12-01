Trois équipes de la formation de l'ASSE étaient sur le pont ce week-end. Voici les réactions des différents coachs.

Les Verts réalisent une bonne entame à Orléans et ouvrent logiquement le score grâce à Jibril Othman après une erreur défensive. Mouton touche auparavant le montant et l’ASSE multiplie les situations, sans parvenir à creuser l’écart. Une inefficacité qui coûte cher : sur leur seule occasion, les locaux égalisent par Montredon. En seconde période, malgré une possession stéphanoise, les opportunités se raréfient. Dans le dernier quart d’heure, un corner mal défendu et un cafouillage profitent à Seye, qui offre l’avantage à son équipe. Les Verts, trop imprécis dans les deux surfaces, s’inclinent 2-1.

La réaction de Sylvain Gibert (coach de la réserve de l'ASSE) : "La réalité cruelle du football nous saute aux yeux sur la première mi-temps. Quand on ne sanctionne pas les adversaires, on s’expose à le payer ensuite. On a ultra-dominé, notre pressing nous a fait récolter beaucoup de ballons, mais nous n’avons pas été assez tranchants pour concrétiser. C’est l’apprentissage de la N3, un championnat difficile. On joue avec beaucoup de jeunes joueurs, mais ce n’est pas une excuse. On doit être en capacité de gagner ce genre de match. Il nous reste deux rencontres avant la trêve pour inverser la tendance et stopper la mauvaise série."

Pr. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Br. Bc. Diff. 1 US Orléans Loiret 2 19 9 6 1 2 0 0 18 8 10 2 Hauts Lyonnais 18 9 5 3 1 0 0 17 10 7 3 AJ Auxerre 2 17 9 5 2 2 0 0 16 11 5 4 Mâcon 71 15 9 4 3 2 0 0 16 9 7 5 Dijon FCO 2 15 9 4 3 2 0 0 18 14 4 6 U.S. Feurs 14 9 4 2 3 0 0 20 18 2 7 AS Saint Étienne 2 13 9 4 1 4 0 0 11 12 -1 8 Vierzon FC 12 9 4 0 5 0 0 18 21 -3 9 SO Romorantin 10 9 2 4 3 0 0 15 12 3 10 Cosne UCS Football 9 9 2 3 4 0 0 13 18 -5 11 F.C. Chamalières 9 9 2 3 4 0 0 11 12 -1 12 Saran FC 9 9 2 3 4 0 0 13 17 -4 13 Jura Sud Foot 7 9 2 1 6 0 0 9 18 -9 14 M Y F 03 Auvergne 6 9 1 3 5 0 0 6 21 -15

Sous une pluie fine, le match débute timidement, malgré la maîtrise stéphanoise. Les Verts se montrent dangereux mais restent exposés aux contres adverses. La rencontre s’anime avant la pause : un but est refusé à la 41e minute, puis Bijot ouvre le score dans la foulée. En seconde période, les Stéphanois dominent. Depalle marque après un tir repoussé, puis délivre un coup franc précis pour la tête de Kasia, portant le score à 3-0. Malgré une erreur en fin de match offrant un but à l’adversaire, les Verts s’imposent nettement, confirmant leur supériorité.

Fred Dugand après la victoire 3-1 : « J’ai aimé l’état d’esprit du groupe, même si nous n’avons pas fait une bonne première mi-temps. Nous ne jouions pas ensemble et nous avons été poussifs dans l’utilisation du ballon. En revanche, la deuxième mi-temps est de bien meilleure qualité, dans l’investissement, dans le jeu et dans notre pressing. Il y a de la frustration par rapport à notre première mi-temps, mais la deuxième est aboutie. Nous avons même été très réalistes devant en inscrivant trois buts. Les joueurs prennent conscience qu’il faut travailler ensemble et que le collectif doit toujours primer. »

Pr. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Br. Bc. Diff. 1 AS Monaco FC 21 25 13 7 4 2 0 0 28 20 8 2 Gazelec FC Ajaccio 21 22 12 6 4 2 0 0 18 11 7 3 Toulouse FC 21 20 12 6 2 4 0 0 22 17 5 4 Montpellier HSC 21 20 12 6 2 4 0 0 27 16 11 5 Cavigal Nice SF 21 19 11 6 1 4 0 0 16 16 0 6 OGC Nice 21 17 12 4 5 3 0 0 17 15 2 7 AS Saint Étienne 21 17 13 4 5 4 0 0 17 21 -4 8 US Colomiers 21 15 13 4 3 6 0 0 16 25 -9 9 Balma SC 21 15 12 3 6 3 0 0 13 14 -1 10 Olympique Rovenain 21 13 13 2 7 4 0 0 17 19 -2 11 SC Bastia 21 11 13 3 2 8 0 0 12 26 -14 12 Olympique Marseille 21 10 8 3 1 4 0 0 14 11 3 13 SC Aubagne Air Bel 21 8 12 2 2 8 0 0 13 19 -6

Les Stéphanois vivent une première période difficile : Valence marque d’entrée, puis double la mise sur une transition mal défendue avant d’ajouter un troisième but juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Verts réagissent avec un jeu plus direct et réduisent rapidement l’écart grâce à un contre-son-camp. Plus agressifs et verticaux, ils encaissent toutefois un nouveau but sur une action rapide. Freychet relance les siens, puis Piskor transforme un penalty provoqué par Kaloga pour revenir à 4-3. En fin de match, en se découvrant, les Stéphanois concèdent un dernier penalty scellant le score à 5-3.

La réaction de David Le Moal sur le site officiel : « Très déçu de la première mi-temps. La seconde est plus conforme à ce que j’attends, même si elle reste brouillonne. On a manqué d’efforts, on n’a pas mis d’intensité, et nous avons été défaillants dans la dernière zone, même si la première a été intéressante. Je suis déçu de la posture de mes joueurs. C’est quelque chose qui se répète : ils sont dans la réaction, ils doivent être piqués. Cela dit, il y a tout de même eu des choses intéressantes dans leur réaction, surtout en revenant des vestiaires alors qu’on perdait 3-0 à la pause. Maintenant, il faut travailler pour être tout de suite dans l’action. »