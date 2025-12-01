L’AS Saint-Étienne (ASSE) entre dans une semaine dense, rythmée par deux matchs importants disputés loin de ses terres. Vendredi soir, les joueuses d’Eirik Horneland affronteront le RC Lens en Arkema Première Ligue, avant que les hommes ne se rendent à Dunkerque samedi pour la 16e journée de Ligue 2 BKT.

D’ici là, plusieurs séances d’entraînement sont programmées, certaines ouvertes au public. Le Centre sportif Robert-Herbin et le terrain Salif-Keita accueilleront les supporters en semaine, tandis que la conférence de presse d’avant-match et les publications officielles rythmeront les jours précédant les rencontres.

Les équipes de jeunes ne seront pas en reste avec trois matchs au programme ce week-end, dont un choc à domicile pour les U17. Enfin, le week-end se clôturera par la rencontre de National 3 face à Moulins Yzeure, diffusée en direct sur ASSE.TV.

ASSE : Programme de la semaine

Voici le détail complet du programme du 1er au 7 décembre.

Lundi 1er décembre

Soins et repos. Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 2 décembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h45) et des pros féminines à huis clos

Mercredi 3 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30)

Jeudi 4 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #USLDASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 5 décembre

Entraînement des pros à huis clos

Arkema Première Ligue (Journée 9) : Lens - ASSE au stade Bollaert Delelis (21h)

Samedi 6 décembre

U17 National (Journée 15) : ASSE - Clermont sur le terrain Georges-Bereta (14h30)

U19 National (Journée 15) : Olympique Rovenain - ASSE au stade Municipal 1 (17h30)

Ligue 2 BKT (Journée 16) : Dunkerque - ASSE au stade Marcel-Tribut (20h)

Dimanche 7 décembre

Soins et entraînement des pros à huis clos

National 3 (Journée 10) : ASSE - Moulins Yzeure au stade Aimé-Jacquet (15h)

La semaine des Verts s'annonce dense et pourrait marquer un tournant pour l'ASSE.

Source : ASSE.fr

Avez-vous bien suivi le dernier week-end de l'ASSE ? À vous de jouer.