L’historique des confrontations entre les deux clubs reste limité mais équilibré. Depuis 2014, Dijon et Aubagne se sont affrontés à quatre reprises. Le dernier duel, disputé le vendredi 3 octobre 2025 lors de la 9e journée de National, s’était terminé sur un score de parité (1-1) avec un but d'Enzo Mayilla. Un résultat qui montre que malgré l’écart au classement actuel, Aubagne a déjà su rivaliser avec le club bourguignon.

Cette rencontre aura également une importance particulière pour Enzo Mayilla. Prêté au SC Aubagne Air Bel depuis le début de la saison, le jeune joueur a connu un mois de février plus discret en termes de temps de jeu. Mais ces dernières semaines marquent un retour à des standards plus proches de ceux observés lors de la première partie de saison. En effet, il a été titularisé lors des deux dernières rencontres du club. Une confiance retrouvée qui pourrait lui permettre de peser dans cette confrontation face au leader du championnat.

Enzo Mayilla à nouveau titulaire

Dans cette rencontre face à une équipe qui veut retrouver la Ligue 2, le SCAAB se fait surprendre sur un penalty. 1-0, c'est le score à la pause. Finalement, l'attaquant stéphanois s'offre sa quatrième réalisation de la saison en 19 matchs. Dans le temps additionnel, alors qu'Enzo Mayilla a laissé sa place à la 75e minute de jeu, Dijon va inscrire un second but, encore sur penalty. 2-1, les bourguignons l'emportent au bout du bout !