Fousséni Kaloga (portrait ici) a connu une semaine riche sous le maillot bleu. L’attaquant de l’ASSE faisait partie du groupe France U16 Avenir convoqué pour une double confrontation face au Luxembourg. Un rendez-vous important dans la construction de la génération 2010, observée de près par la Fédération.

L’attaquant stéphanois était présent ce mardi 21 janvier au CNF Clairefontaine. La sélection U16 Avenir affrontait le Luxembourg pour la première de ses deux rencontres. Les Bleuets se sont imposés nettement (3-0). La rencontre s’est décantée après la pause. Antoine Ménard a inscrit un triplé en seconde période. Fousséni Kaloga a, lui, disputé l’intégralité de la première mi-temps avant de céder sa place à la pause. Sa première cape avec le maillot tricolore !

Le staff tricolore a profité de cette opposition pour observer plusieurs profils offensifs. Le Stéphanois a montré de l’activité. Il a participé au pressing et aux phases de construction. Sans être décisif, il a rempli son rôle dans le collectif. Une sortie logique à la mi-temps, dans une rencontre pensée comme un match de rotation.

Fousséni Kaloga suivi de près en équipe de France U16

Ce rassemblement s’inscrit dans un projet clair. Johan Radet poursuit le maillage de la génération 2010. L’objectif est simple. Superviser un large panel de joueurs. Identifier les profils capables d’intégrer durablement le groupe U16. Après un premier rassemblement début décembre, ce retour à Clairefontaine marque une nouvelle étape.

Face au Luxembourg, les Bleuets ont montré du sérieux. La maîtrise collective a été au rendez-vous. Le premier match s’est conclu par une victoire 3-0. Le second acte, disputé ce matin à 9h55 et diffusé sur la chaîne YouTube de la FFF, s’est soldé par un succès 2-0. Une confirmation pour le staff national.

Fousséni Kaloga repart avec une expérience précieuse. Ces minutes internationales comptent. Elles permettent de se confronter à d’autres styles. De s’habituer aux exigences du très haut niveau. Et de se positionner dans une hiérarchie dense.

Retour dans le Forez pour le jeune attaquant de l’ASSE

Après ce stage, le Stéphanois va rapidement retrouver le Forez. Fousséni Kaloga est attendu avec le groupe des U17 Nationaux de l’ASSE. Une équipe qu’il fréquente régulièrement depuis le début de saison. Le club suit de près sa progression.

À Saint-Étienne, le jeune attaquant continue de franchir des paliers. Son profil athlétique et sa capacité à attaquer la profondeur plaisent. Cette convocation en équipe de France confirme le travail réalisé en club. Elle valide aussi la qualité de la formation stéphanoise.

L’information importante est là. Fousséni Kaloga reste dans les radars fédéraux. Et chaque rassemblement est une opportunité supplémentaire de marquer des points.