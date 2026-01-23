À l’approche du déplacement à Reims pour le compte de la 20ème journée de Ligue 2, samedi à 20h, Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Chico Lamba ? Ce que j'attends de lui avant tout c'est qu'il soit disponible pour l'équipe le plus possible. C'est vraiment un joueur qui a une très grande importance sur l'équipe. Il a fait un très bon match contre Clermont. C'était pour lui un retour à la compétition très important après le temps de jeu qu'il avait pu avoir contre Auxerre. Je le vois revenir de mieux en mieux, retrouver son plein potentiel, parce qu'il a vraiment un haut potentiel à atteindre. On va essayer de l'amener à ça. Il peut vraiment être l'un des leaders de cette défense. On attend de lui qu'il continue de progresser individuellement et avec l'équipe pour qu'il atteigne ce haut potentiel. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer au top niveau, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1."

Lamba et Jaber prêt à cartonner avec l'ASSE ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour le moment, il n'a pas été encore en situation de nous montrer son plein potentiel. Il est arrivé avec quelques difficultés physiques. Ensuite, il a été absent pendant trois mois et maintenant, il recommence simplement à trouver le chemin du terrain. Il va falloir qu'on lui donne un petit peu de temps, qu'on soit un peu patient avec lui. Mais je suis sûr qu'il va revenir très fort.

C'est un joueur important qui rend ses coéquipiers meilleurs, qui donne aussi beaucoup de confiance à ses coéquipiers. C'est un joueur qui a joué au top niveau au Portugal, il vient d'un centre de formation qui est très réputé, il a joué avec l'équipe nationale Espoir, il a joué le championnat d'Europe Espoir, ça reste un jeune joueur mais il a déjà beaucoup d'expérience et cette expérience, il continue de la construire en France. Il faut lui laisser un peu de temps pour s'adapter. On le voit avec Mahmoud Jaber qui est arrivé d'un autre championnat et qui aujourd'hui commence à montrer son vrai niveau dans ce championnat de France. Il y a toujours ce temps d'adaptation quand on vient de l'étranger. C'est la même chose pour Chico."