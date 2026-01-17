Dans la continuité de ses performances à l’ASSE, Foussény Kaloga connaît une reconnaissance nationale précoce avec une convocation en équipe de France U16 Avenir. Le jeune ailier stéphanois fait partie des 22 joueurs retenus pour un rassemblement à Clairefontaine, du 19 au 23 janvier, marqué par deux rencontres amicales face au Luxembourg. Une étape importante dans la trajectoire d’un talent suivi de très près dans le Forez.

La liste est officielle. La Fédération française de football a dévoilé les 22 joueurs convoqués avec l’équipe de France U16 Avenir pour le rassemblement de janvier à Clairefontaine. Au programme, deux matchs amicaux face au Luxembourg, prévus les 21 et 23 janvier.

Parmi les noms retenus, celui de Foussény Kaloga, attaquant de l’AS Saint-Étienne, attire logiquement l’attention des supporters stéphanois.

Cette convocation vient récompenser une progression constante. Le jeune ailier, né le 25 août 2010, s’impose peu à peu comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération. À seulement 15 ans, il franchit déjà un cap symbolique avec cette reconnaissance au niveau national.

Observé attentivement par les staffs fédéraux depuis plusieurs mois, Kaloga avait notamment pris part à un rassemblement début décembre. Il y avait disputé une rencontre face aux U17 Nationaux du Stade Malherbe de Caen. Des prestations convaincantes qui ont pesé dans la décision finale.

Une reconnaissance qui en appelle d’autres pour Kaloga

Cette convocation en équipe de France U16 Avenir confirme le statut de joueur à suivre de Foussény Kaloga. À l’ASSE, son évolution est suivie avec attention. Le club stéphanois voit en lui un profil moderne, capable de faire des différences dans les derniers mètres.

Pour le joueur, ce rassemblement à Clairefontaine représente bien plus qu’un simple stage. C’est une validation de son travail quotidien et une source de motivation supplémentaire. Les deux matchs face au Luxembourg seront autant d’opportunités de s’exprimer sur la scène internationale.

À Saint-Étienne, cette sélection s’inscrit aussi dans la dynamique actuelle du centre de formation. Elle souligne la capacité du club à attirer, développer et exposer de jeunes talents au plus haut niveau fédéral.

L’essentiel reste à venir. Mais à 15 ans, Foussény Kaloga a déjà coché une case importante. Et ce n’est probablement qu’un début.