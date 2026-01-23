Avec comme objectif d'enchainer, l'ASSE se déplace à Reims ce samedi (20h00, J2 Ligue 2). Les hommes d'Eirik Horneland seront arbitrés par Abdelatif Kherradji pour ce choc des grosses cylindrés.
Abdelatif Kherradji a été désigné pour diriger les débats, ce samedi pour le compte de la 20ᵉ journée de Ligue 2. Et la tâche ne s'annonce pas aisé pour l'arbitre français. L'opposition s'annonce musclée, entre deux formations à la quête de points pour accrocher la promotion dans l'élite.
44% de victoires : la bonne pioche pour l'ASSE ?
Cette saison, cet arbitre n'a toujours pas croisé les Verts. Pour cause, Kherradji a principalement officié en Ligue 1 (septs rencontres). Seule opposition en Ligue 2 cette saison : la victoire d'Amiens à domicile face à Rodez le 25 octobre dernier (2-1).
La dernière fois que l'arbitre de 40 ans officiait pour les Verts date de la saison dernière. En Ligue 1, l'ASSE concédait le nul face à Brest (3-3), Nantes (2-2), et s'inclinait lourdement à Marseille (5-1). Mais les Stéphanois ont remporté leurs quatre dernières oppositions de Ligue 2 dirigées par Abdelatif Kherradji (Valenciennes, Caen, Bastia, Concarneau).
Ainsi, quand il est au sifflet, l'ASSE obtient un taux de victoires de 44% (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Mais une différence de buts de -2 (15 buts marqués, 17 buts encaissés). Avec Reims, le bilan est bien plus négatif : deux défaites, pour deux rencontres dirigées.
Les statistiques d'Abdelatif Kherradji cette saison :
- 8 matchs arbitrés
- 34 cartons jaunes distribués
- 4 cartons rouges distribués
- 5 penaltys
Les arbitres de la J20 de Ligue 2
AS Nancy Lorraine - Rodez AF
Arbitre centre : Rémi Landry
Arbitre assistant 1 : Jean Paul Neves Gouveia
Arbitre assistant 2 : Yassine Nacirdine
SC Bastia - Montpellier HSC
Arbitre centre : Aurélien Petit
Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand
Arbitre assistant 2 : Florent Marmion
Amiens SC - Laval MFC
Arbitre centre : Mikael Lesage
Arbitre assistant 1 : Matthieu Bonnetin
Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire
FC Annecy - Clermont-Foot 63
Arbitre centre : Ahmed Taleb
Arbitre assistant 1 : Gaëtan Korbas
Arbitre assistant 2 : Yann Thénard
Pau FC - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : Tifenn Leprodhomme
Arbitre assistant 1 : Bastien Courbet
Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher
EA Guingamp - ESTAC
Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel
Arbitre assistant 1 : Romain Galibert
Arbitre assistant 2 : Yohann Larhant
Red Star FC - Boulogne sur Mer
Arbitre centre : Pierre Gaillouste
Arbitre assistant 1 : Camille Soriano
Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio
Stade de Reims - AS Saint-Étienne
Arbitre centre : Abdelatif Kherradji
Arbitre assistant 1 : Ludovic Reyes
Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues