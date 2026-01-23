Avec comme objectif d'enchainer, l'ASSE se déplace à Reims ce samedi (20h00, J2 Ligue 2). Les hommes d'Eirik Horneland seront arbitrés par Abdelatif Kherradji pour ce choc des grosses cylindrés.

Abdelatif Kherradji a été désigné pour diriger les débats, ce samedi pour le compte de la 20ᵉ journée de Ligue 2. Et la tâche ne s'annonce pas aisé pour l'arbitre français. L'opposition s'annonce musclée, entre deux formations à la quête de points pour accrocher la promotion dans l'élite.

44% de victoires : la bonne pioche pour l'ASSE ?

Cette saison, cet arbitre n'a toujours pas croisé les Verts. Pour cause, Kherradji a principalement officié en Ligue 1 (septs rencontres). Seule opposition en Ligue 2 cette saison : la victoire d'Amiens à domicile face à Rodez le 25 octobre dernier (2-1).

La dernière fois que l'arbitre de 40 ans officiait pour les Verts date de la saison dernière. En Ligue 1, l'ASSE concédait le nul face à Brest (3-3), Nantes (2-2), et s'inclinait lourdement à Marseille (5-1). Mais les Stéphanois ont remporté leurs quatre dernières oppositions de Ligue 2 dirigées par Abdelatif Kherradji (Valenciennes, Caen, Bastia, Concarneau).

Ainsi, quand il est au sifflet, l'ASSE obtient un taux de victoires de 44% (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Mais une différence de buts de -2 (15 buts marqués, 17 buts encaissés). Avec Reims, le bilan est bien plus négatif : deux défaites, pour deux rencontres dirigées.

Les statistiques d'Abdelatif Kherradji cette saison :

8 matchs arbitrés

34 cartons jaunes distribués

4 cartons rouges distribués

5 penaltys

Les arbitres de la J20 de Ligue 2

Stade de Reims - AS Saint-Étienne

Arbitre centre : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Ludovic Reyes

Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues