Hamdane Karouni est l'un des artisans majeurs du recrutement de l'ASSE. Arrivé à Saint-Étienne en 2016, ce spécialiste du bassin parisien contribue depuis près de dix ans à alimenter le centre de formation stéphanois en jeunes talents. Un travail de fond qui alimente aujourd'hui fortement le club.

Dans le football moderne, certains acteurs restent loin des projecteurs mais jouent pourtant un rôle déterminant dans la réussite d'un club. À l'AS Saint-Étienne, Hamdane Karouni appartient à cette catégorie. Recruteur pour le centre de formation depuis juillet 2016, il s'est imposé comme une référence dans la détection de jeunes talents, notamment en Île-de-France, l'un des viviers les plus riches du football français et européen.

Avant de rejoindre les Verts, Karouni a multiplié les expériences d'éducateur dans plusieurs clubs franciliens. Du CA Vitry au CSM Bonneuil, en passant par Paris 13 Atlético, le CFPP d'Orly ou encore le RC Joinville, il a développé une connaissance approfondie du football de jeunes. Une expertise précieuse qui lui permet aujourd'hui d'identifier très tôt les profils à fort potentiel.

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Hamdane Karouni, spécialiste du bassin parisien

Lorsque l'ASSE décide de renforcer sa cellule de recrutement en 2016, Hamdane Karouni rejoint le club dans le même temps que Ludovic Paradinas. Ce dernier laissera une empreinte importante dans le recrutement stéphanois après avoir notamment participé aux arrivées de joueurs comme Allan Saint-Maximin, Arnaud Nordin ou encore Ronaël Pierre-Gabriel.

Karouni hérite alors d'une mission stratégique : prospecter l'Île-de-France afin d'attirer vers l'Étrat les meilleurs espoirs de la région. Une tâche loin d'être simple tant la concurrence est féroce entre les centres de formation professionnels.

Grâce à son réseau développé pendant de nombreuses années sur les terrains franciliens, le recruteur stéphanois parvient pourtant à convaincre plusieurs jeunes talents de rejoindre le Forez. Son nom bénéficie aujourd'hui d'une véritable reconnaissance auprès des éducateurs et responsables de clubs amateurs de la région parisienne.

À noter qu'il évolue en compagnie de Mahamadou Gory et Jean-Claude Anquetil dans le bassin francilien.

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Les premiers résultats apparaissent chez les professionnels de l'ASSE

Le travail de recrutement ne se mesure jamais immédiatement. Plusieurs années sont souvent nécessaires avant d'évaluer la pertinence d'une détection. Aujourd'hui, les choix effectués par Hamdane Karouni commencent à produire leurs effets.

Kevin Pedro, Mathis Amougou, Axel Dodote, Nadir El Jamali ou encore Luan Gadegbeku figurent parmi les joueurs recrutés ces dernières années et qui frappent désormais à la porte du groupe professionnel. Certains ont déjà effectué leurs premiers pas avec l'équipe première tandis que d'autres poursuivent leur carrière loin de l'ASSE après un transfert important.

Le recruteur stéphanois peut également se prévaloir d'avoir participé à la venue de plusieurs joueurs devenus professionnels. Ahmed Sidibé évolue aujourd'hui à Venise, Beres Owusu poursuit sa carrière au Grazer AK, Ayman Aiki s'est engagé avec Bastia tandis qu'Abdoulaye Bakayoko évolue désormais sous les couleurs d'Al Waab SC.

Autant de trajectoires qui illustrent la qualité du travail de détection réalisé depuis plusieurs saisons.

Dans une période où l'ASSE doit plus que jamais s'appuyer sur son centre de formation pour construire son avenir, le rôle d'Hamdane Karouni apparaît essentiel. Loin de la lumière médiatique, il poursuit sa mission avec la même ambition : dénicher les talents de demain avant tout le monde. Et au regard des jeunes pousses qui émergent actuellement à l'Étrat, Saint-Étienne récolte aujourd'hui les premiers fruits d'un travail commencé il y a près de dix ans.

Source : LinkedIn