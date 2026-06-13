Opéré du genou en février, Nadir El Jamali suit actuellement sa rééducation à Clairefontaine. Le milieu de terrain de l'ASSE de 19 ans a pourtant livré une première saison professionnelle solide avant que la blessure ne coupe son élan.

593 minutes. C'est le temps de jeu décroché par Nadir El Jamali (portrait ici) lors de sa première saison en professionnel, réparties sur 22 matchs de Ligue 2 dont cinq titularisations. Pas mal pour un gamin né en 2007 qui découvrait l'antichambre de l'élite.

Une première saison prometteuse en pro avec l'ASSE

Le milieu formé à Saint-Étienne s'est installé dans le groupe de façon quasi permanente. Présent à chaque journée ou presque, il a su gratter du temps de jeu match après match, occupant le rôle de supersub avec sérieux. En Coupe de France, il a même planté deux buts en deux apparitions — une forme d'efficacité que beaucoup de joueurs expérimentés lui envieraient.

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Mais c'est sur le plan international que la saison prend une autre dimension. Cinq sélections en équipe de France U19, trois buts inscrits. El Jamali n'est pas simplement un espoir de Ligue 2 : il s'est affirmé comme l'un des éléments comptés par les sélectionneurs dans cette génération 2007.

Rééducation à Clairefontaine, retour en suspens

L'opération du genou en février a tout stoppé net. El Jamali effectue actuellement sa rééducation au Centre National du Football de Clairefontaine — un cadre de choix pour préparer un retour dans les meilleures conditions. Aucune date de reprise n'est encore fixée, mais le joueur travaille pour revenir le plus tôt possible.

Du côté du club, on compte sur lui pour la saison à venir. Et les ambitions ne s'arrêtent pas à un simple retour à la case départ. À 19 ans, avec le bagage d'une saison complète en L2 et trois buts en sélection U19, El Jamali a les arguments pour viser autre chose qu'un rôle de joker. Un statut de titulaire à moyen terme ? L'hypothèse n'a rien d'absurde.

Il va falloir être patient. Mais El Jamali, lui, sait déjà que la prochaine étape peut être la bonne.