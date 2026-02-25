L'ASSE recevait l'AS Monaco pour le compte de la 5e journée de challenge des espoirs. Après une victoire aux tirs au but contre l'OM, les Verts voulaient surfer sur la victoire du week-end contre Feurs. Résumé de la rencontre disputée ce jour à l'Etrat.

Sylvain Gibert n'a pas caché son soulagement à l'issue de la rencontre contre Feurs de ce dimanche (3-1) : « C’est plus que de la satisfaction. Le mot d’ordre aujourd’hui, c’était de gagner. On n’avait plus remporté le moindre match depuis le match aller et, quelle que soit la manière, j’avais dit aux joueurs qu’on devait être habités par une seule chose : la victoire.

Le football est parfois bizarre. On a réalisé de très bons matchs cette saison sans être récompensés. Et aujourd’hui, paradoxalement, on fait sans doute l’une de nos pires premières mi-temps dans le contenu. On était à l’envers, on voulait bien faire mais on faisait souvent les mauvais choix, avec beaucoup de déchets techniques et moins d’envie que l’adversaire. Pourtant, on mène au score contre le cours du jeu.

La deuxième période a été plus cohérente. Mais rien n’est simple cette année. On prend ce carton rouge et on se retrouve à dix. Là, en revanche, l’état d’esprit du groupe a été remarquable. Les joueurs se sont arrachés, un peu comme au match aller où on avait déjà gagné dans ces conditions. Ceux qui sont entrés nous ont beaucoup apporté, tout le monde s’est mis au service du collectif.

On a subi un peu de pression sur la fin, mais ça se termine bien. Et aujourd’hui, c’est le plus important. Quand les matchs deviennent désordonnés, il faut du réalisme. Cette fois, ça a fonctionné pour nous. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Maubleu - Achour, Mnemoi, Dodote, Teillol - J. Mouton, Ait Amer, Ntambu - Cheikh, Othman, Vibert.

Résumé de la rencontre

Première période qui se solde par un score de parité 0-0. Rayan Aït Amer et Issam Cheikh se sont procurés les meilleures opportunités côté stéphanois. 0-0 à la pause. Idem en seconde période. Les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Place aux tirs au but. Comme face à l'OM la semaine dernière, les Verts l'emportent 5-4 ! Les buteurs de la séance de TAB : Rayan Aït Amer, Karim Cissé, Niels Rised, Yanis Mimoun et Samy Achour. Un penalty a été repoussé par Brice Maubleu, l'autre a été tiré au-dessus du cadre.

Pour la prochaine rencontre de championnat, l'ASSE se déplacera à Romorantin le samedi 7 mars à 18h. Avant cela, les protégés de Sylvain Gibert joueront contre le Paris FC, le dimanche 1er mars à 13h dans le cadre du challenge des espoirs. Un sixième et avant dernier match de poule dans cette compétition avant le déplacement à Toulouse au mois d'avril.

Crédit photo : asse.fr