ASSE : bonne nouvelle pour Philippe Montanier, Mahmoud Jaber a retrouvé les terrains en séance individuelle. Un signal fort à l’approche du sprint final.

L’AS Saint-Étienne (ASSE) continue de voir son infirmerie se vider. Après le retour progressif de Florian Tardieu et la montée en puissance attendue de Chico Lamba encore à l'individuel hier, c’est au tour de Mahmoud Jaber d’envoyer un message positif.

Le milieu israélien est réapparu à l’entraînement en individuel. Une étape importante. Et une confirmation des tendances que nous vous évoquions ces dernières heures.

Mahmoud Jaber, un retour qui se précise à l'ASSE

Absent depuis le deplacement à Reims, Jaber poursuit sa rééducation. Sa présence sur le terrain, même en travail spécifique, indique qu’il entre dans la dernière phase de sa récupération.

Si tout se déroule normalement, un retour à la compétition est envisageable d’ici deux à trois semaines (face à Grenoble ou Annecy ?). Un timing qui coïnciderait parfaitement avec le début du sprint final.

Arrivé cet été en provenance du Maccabi Haïfa, le milieu s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’entrejeu stéphanois.

Un profil précieux dans l’équilibre du jeu stéphanois

Polyvalent, Jaber peut évoluer en sentinelle comme en relayeur. Il apporte :

De l’intensité à la récupération

Une capacité à se projeter vers l’avant

Une vraie intelligence tactique

Son absence s’est ressentie dans la fluidité du jeu stéphanois. Avec l’arrivée d’Abdoulaye Kanté en provenance de Middlesbrough cet hiver, de nouvelles options s’offrent à Philippe Montanier. Kanté semble capable de verrouiller l’axe. Boakye monte en puissance.

Dans ce contexte, Jaber pourrait être utilisé un cran plus haut, dans un rôle plus dynamique, capable de casser les lignes et d’apporter du liant.

Une hiérarchie encore ouverte à l'ASSE

Ces dernières semaines, ni Miladinovic, ni Tardieu, ni Moueffek n’ont totalement verrouillé leur place dans le onze. Le retour de Jaber pourrait donc redistribuer les cartes.

Dans une Ligue 2 où la constance fera la différence, récupérer un joueur de ce profil à ce moment de la saison pourrait être un atout important.

Montanier fera le point jeudi

Philippe Montanier devrait donner des précisions ce jeudi midi sur l’état de son effectif lors de la traditionnelle conférence de presse. Mais le message est déjà clair : l’ASSE récupère progressivement ses forces vives.

À dix journées de la fin, le timing est idéal. Les Verts entrent dans le sprint final avec un groupe presque au complet. Et avec Mahmoud Jaber en approche, l’entrejeu stéphanois pourrait retrouver toute sa densité.

Source : asse