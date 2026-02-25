Avant la victoire de l’ASSE contre Laval (2-1), Abdoulaye Kanté a livré son ressenti dans l’inside de la semaine. Le nouveau milieu de terrain stéphanois évoque une ambiance de travail positive et insiste sur l’état d’esprit à conserver pour prolonger la dynamique.

L’AS Saint-Étienne a signé un succès précieux face au Stade Lavallois. Une victoire 2-1 obtenue grâce aux réalisations de Zuriko Davitashvili et d’Emmanuel Boakye. Trois points qui confirment la bonne passe des Verts. Dans les coulisses de la préparation, l’atmosphère semble saine et tournée vers la performance. C’est en tout cas le message transmis par Abdoulaye Kanté dans l’inside diffusé par le club.

Le joueur assure que le groupe travaille dans de bonnes conditions. Les séances se déroulent avec sérieux et application. Les résultats récents ont renforcé la confiance collective. Gagner libère les têtes. Et forcément, cela donne envie de poursuivre sur cette lancée. Le vestiaire veut désormais enchaîner.

ASSE : une dynamique à entretenir à Geoffroy-Guichard

Pour Abdoulaye Kanté, jouer à domicile reste un moteur supplémentaire. L’envie de retrouver le Chaudron est forte. Les supporters répondent toujours présents. Leur soutien est perçu comme un atout majeur. Les joueurs ont hâte de revivre cette communion.

Mais pour continuer sur cette série positive, le défenseur met en avant plusieurs ingrédients essentiels. D’abord, conserver la faim de victoire. Ne rien relâcher. Maintenir la motivation et l’implication dans chaque séance comme en match. L’unité du groupe est également primordiale. Selon lui, une rencontre doit se débuter ensemble et se terminer avec la même solidarité.

Sur le plan tactique et physique, Kanté souligne le travail effectué au quotidien. Les bases sont posées à l’entraînement grâce au staff. Les joueurs répètent les schémas, affinent les réglages et montent en puissance athlétiquement. Mais cela ne suffit pas.

Le cœur comme moteur selon Kanté

Au-delà de l’aspect stratégique et physique, le défenseur insiste sur un facteur déterminant : la détermination. La volonté de gagner doit être totale. Il évoque également le plaisir à offrir aux supporters. Faire vibrer le public reste une priorité.

Philippe Montanier martèle ce message. Jouer avec le cœur n’est pas une formule creuse. C’est une exigence. Kanté explique que cet état d’esprit a été visible lors des dernières rencontres. L’engagement et la combativité ont fait la différence.

Le staff encadre le travail tactique et athlétique. Mais l’envie profonde, elle, vient des joueurs. Et selon le défenseur stéphanois, ce supplément d’âme a été retrouvé récemment. Il promet même que le groupe compte encore hausser le curseur.

Le message est clair : pour poursuivre la bonne série de l’ASSE, il faudra rester soudés, engagés et animés par cette rage de vaincre. Les bases sont là. À eux désormais de confirmer, dès le prochain rendez-vous à Geoffroy-Guichard.