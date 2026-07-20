L'ASSE connaît désormais son programme pour la 3ᵉ édition du Challenge Espoirs. Sylvain Gibert et ses jeunes pousses sauront à quoi s'en tenir dès la mi-septembre.

La FFF a dévoilé les groupes de la saison 2026-2027 du Challenge Espoirs, compétition réservée aux U18-U23 intégrés au groupe professionnel. Et l'ASSE hérite d'un groupe B corsé, où elle retrouvera l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, le Stade de Reims, le RC Strasbourg Alsace, le FC Sochaux-Montbéliard et le Mans FC.

Sylvain Gibert et sa génération d'espoirs stéphanois devront donc se frotter à des clubs de Ligue 1 comme Nice, Marseille, Reims et Strasbourg, mais aussi à deux formations de Ligue 2, Sochaux et Le Mans. Un menu copieux pour une compétition qui prend chaque année un peu plus d'ampleur : ils n'étaient que douze participants lors de la première édition, seize la saison passée avant le sacre nantais, et vingt-et-un cette année, un record.

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Format et calendrier de la phase de groupes

Trois poules de sept équipes disputeront une première phase en championnat sur six journées, avec trois rencontres par journée et un exempt à chaque fois. Coup d'envoi programmé le mercredi 16 septembre pour l'ASSE, qui enchaînera ensuite les 28 octobre, 2 décembre, 16 décembre, 13 janvier et 3 février.

Seuls le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième accéderont aux demi-finales, prévues le 31 mars 2027 avant une finale programmée le 12 mai. Le tirage au sort déterminera à la fois les affiches des demi-finales et le club organisateur de la finale en cas de qualification.

ASSE : Un rendez-vous à suivre pour la formation stéphanoise

Pour Sylvain Gibert, ce Challenge Espoirs représente une vitrine précieuse pour donner du temps de jeu compétitif à la jeune garde stéphanoise, dans un contexte où l'ASSE mise justement sur sa formation pour construire l'avenir du club. Face à des clubs de Ligue 1 comme Nice ou Marseille, l'exercice s'annonce exigeant, mais c'est aussi l'occasion de mesurer le niveau de progression des jeunes Verts sur une saison entière.

Rendez-vous le 16 septembre pour lancer cette campagne 2026-2027.

Challenge Espoirs : Du lourd pour l'ASSE

Groupe A

Stade Rennais

AJ Auxerre

RC Lens

AS Monaco

Paris FC

Hope Team (Équipe composée des meilleurs joueurs chinois (majoritairement U18 et U19), qui ne peut se qualifier pour la phase finale.)

Valenciennes FC

Groupe B

OGC Nice

AS Saint-Étienne

Olympique de Marseille

Stade de Reims

RC Strasbourg Alsace

FC Sochaux-Montbéliard

Le Mans FC

Groupe C

Paris SG

Toulouse FC

SM Caen

Havre AC

FC Nantes (tenant du trophée).

Stade Brestois 29

En Avant Guingamp

Chalenge Espoirs - Calendrier

1re journée : mercredi 16 septembre 2026

2e journée : mercredi 28 octobre 2026

3e journée : mercredi 2 décembre 2026

4e journée : mercredi 16 décembre 2026

5e journée : mercredi 13 janvier 2027

6e journée : mercredi 3 février 2027

7e journée : mercredi 3 mars 2027

Demi-finales : mercredi 31 mars 2027

Finale : mercredi 12 mai 2027

Source : FFF