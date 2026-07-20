Arrivé cet été sur le banc de l'ASSE, Ian Cathro affiche déjà une détermination sans faille. Au-delà des considérations purement tactiques, le technicien écossais accorde une importance capitale à l'aspect culturel et linguistique. Pour lui, maîtriser la langue de Molière dans un club au patrimoine aussi riche que l'ASSE n'a rien d'un détail. C'est un impératif absolu.

Dans un entretien accordé sur la chaîne YouTube officiel du club, Ian Cathro s'est confié avec beaucoup de franchise. Il parle de son apprentissage accéléré du français et son rapport aux langues en général.

Ian Cathro : « Ce n'est pas une option, c'est une obligation de parler français »

Polyglotte chevronné grâce à ses riches expériences à l'étranger, le natif de Dundee maîtrise déjà plusieurs langues. Pourtant, il a immédiatement identifié le français comme le chantier prioritaire de son intégration dans le Forez :

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« Anglais, français, portugais, espagnol. [...] Je ne parle pas bien le français, mais oui, c'est très, très, très important de parler le français pour respecter l'identité de la région, du club. J'ai de l'expérience dans différents pays. Donc, ça m'aide à comprendre. »

Loin de se chercher des excuses avec un emploi du temps estival pourtant surchargé par les double-séances d'entraînement, Cathro s'impose un rythme de travail rigoureux en coulisses pour progresser au plus vite :

« Ce n'est pas facile. J'ai des cours deux, trois fois par semaine. Durant la prépa, on a deux sessions d'entraînement par jour. Petit temps pour travailler avec mon prof. Je sais que c'est important. À mon avis, ce n'est pas une option, c'est une obligation de parler français. J'ai besoin d'un petit temps. Oui. »

Le langage au cœur de l'adaptation familiale

Cette facilité à jongler avec les cultures, Ian Cathro l'a transmise à son noyau familial. Habitués à voyager au gré des opportunités de sa carrière de technicien, ses proches partagent cette même ouverture d'esprit :

« Ma fille et ma femme peuvent parler portugais car nous avons passé du temps là-bas. Elles ont des amis de différents endroits du monde. Nous avons eu différentes opportunités de voyager et d'aller à de découvrir des lieux qu'on n'auraît jamais pu connaître. C'est quelque chose d'extraordinaire pour une jeune famille et pour un jeune couple d'avoir différentes expériences. »

Pour Cathro, cette maîtrise linguistique dépasse le cadre personnel. C'est le vecteur essentiel qui lui permettra de s'imprégner pleinement de « la poussière spéciale » qui entoure l'ASSE, un club dont il ressent déjà toute la responsabilité historique sur ses épaules.