Alors que l'équipe réserve a vu son match à Saran être reporté comme annoncé en exclusivité par nos soins, les U17 et les U19 étaient sur le pont ce week-end et se sont imposés tous les deux. Voici les réactions des coachs stéphanois.

ASSE 2-0 Gazelec Ajaccio (13e journée – U17 National)

Buts : Gary (51e), Piskor (90e) pour l’ASSE.

ASSE : Vial, Tiambo, Mnemoi, Assoumani, Marliac, Kissoum, Thouilleux, Freychet (puis Fayolle, 61e), Gary (puis Gobe, 87e), Piskor, Kaloga (puis Dani, 61e). Entraîneur : David le Moal.

Réaction de David le Moal (coach des U17 de l'ASSE) : « Je suis déçu par rapport au plan de jeu demandé : intensité et courses pour les étouffer. C’était le plan, mais on ne l’a que partiellement fait. Je suis quand même content des valeurs et des comportements montrés aujourd’hui qui nous ont permis de remporter la rencontre. La victoire fait du bien mentalement, surtout aux jeunes U16 qui jouent avec nous et qui découvrent le niveau. C’est une petite bouffée d’oxygène comptable. Les deux prochaines échéances qui arrivent, avec Valence et Clermont, vont nous permettre de nous jauger. »

Pr. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 Clermont Foot 63 27 11 8 3 0 0 0 35 11 24 2 SC Aubagne Air Bel 25 12 8 1 3 0 0 28 19 9 3 Cavigal Nice SF 21 12 6 3 3 0 0 18 13 5 4 OGC Nice 21 11 6 3 2 0 0 35 11 24 5 AS Monaco FC 21 12 6 3 3 0 0 29 12 17 6 AS Saint Priest 20 12 6 2 4 0 0 33 25 8 7 AS Saint Étienne 17 12 5 2 5 0 0 20 24 -4 8 Gazelec FC Ajaccio 16 12 5 1 6 0 0 19 18 1 9 Olympique Valence 14 12 3 5 4 0 0 16 23 -7 10 Nîmes Olympique 13 12 3 4 5 0 0 19 20 -1 11 Lyon La Duchère 12 12 3 3 6 0 0 16 28 -12 12 Grenoble Foot 38 8 12 2 2 8 0 0 13 28 -15 13 JS Ajaccio 0 12 0 0 12 0 0 6 55 -49

Gazelec Ajaccio 1-2 ASSE (13ᵉ journée de U19 national)

Buts : Lengue (csc, 5e) pour le Gazelec ; Konté (40e), Jolivet (90e+4) pour l’ASSE.

ASSE : Colombet, Teillol, Kasia, Dodote, Jolivet, Depalle (puis Traoré, 46e), Lengue (puis Bijot, 80e), Ait Amer, Moulin, Toty, Konte. Entraîneur : Frédéric Dugand.

Frédéric Dugand (coach des U19 de l'ASSE) : « L’équipe a montré une grosse réaction par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Les joueurs en ont pris conscience et ont montré de bonnes intentions de jeu. Ils ont pressé, ont répondu présent et ces joueurs, de qualité, ont proposé un match abouti. Outre l’aspect comptable, on est satisfait de ce qu’on a produit et de la réaction. J’espère que ça va nous donner un boost de confiance. Je félicite vivement les joueurs. »