Alors que l'équipe réserve a vu son match à Saran être reporté comme annoncé en exclusivité par nos soins, les U17 et les U19 étaient sur le pont ce week-end et se sont imposés tous les deux. Voici les réactions des coachs stéphanois.
ASSE 2-0 Gazelec Ajaccio (13e journée – U17 National)
Buts : Gary (51e), Piskor (90e) pour l’ASSE.
ASSE : Vial, Tiambo, Mnemoi, Assoumani, Marliac, Kissoum, Thouilleux, Freychet (puis Fayolle, 61e), Gary (puis Gobe, 87e), Piskor, Kaloga (puis Dani, 61e). Entraîneur : David le Moal.
Réaction de David le Moal (coach des U17 de l'ASSE) : « Je suis déçu par rapport au plan de jeu demandé : intensité et courses pour les étouffer. C’était le plan, mais on ne l’a que partiellement fait. Je suis quand même content des valeurs et des comportements montrés aujourd’hui qui nous ont permis de remporter la rencontre. La victoire fait du bien mentalement, surtout aux jeunes U16 qui jouent avec nous et qui découvrent le niveau. C’est une petite bouffée d’oxygène comptable. Les deux prochaines échéances qui arrivent, avec Valence et Clermont, vont nous permettre de nous jauger. »
|Pr.
|Équipe
|Pts
|J.
|G.
|N.
|P.
|F.
|P/Bo.
|Bp.
|Bc.
|Diff.
|1
|Clermont Foot 63
|27
|11
|8
|3
|0
|0
|0
|35
|11
|24
|2
|SC Aubagne Air Bel
|25
|12
|8
|1
|3
|0
|0
|28
|19
|9
|3
|Cavigal Nice SF
|21
|12
|6
|3
|3
|0
|0
|18
|13
|5
|4
|OGC Nice
|21
|11
|6
|3
|2
|0
|0
|35
|11
|24
|5
|AS Monaco FC
|21
|12
|6
|3
|3
|0
|0
|29
|12
|17
|6
|AS Saint Priest
|20
|12
|6
|2
|4
|0
|0
|33
|25
|8
|7
|AS Saint Étienne
|17
|12
|5
|2
|5
|0
|0
|20
|24
|-4
|8
|Gazelec FC Ajaccio
|16
|12
|5
|1
|6
|0
|0
|19
|18
|1
|9
|Olympique Valence
|14
|12
|3
|5
|4
|0
|0
|16
|23
|-7
|10
|Nîmes Olympique
|13
|12
|3
|4
|5
|0
|0
|19
|20
|-1
|11
|Lyon La Duchère
|12
|12
|3
|3
|6
|0
|0
|16
|28
|-12
|12
|Grenoble Foot 38
|8
|12
|2
|2
|8
|0
|0
|13
|28
|-15
|13
|JS Ajaccio
|0
|12
|0
|0
|12
|0
|0
|6
|55
|-49
Gazelec Ajaccio 1-2 ASSE (13ᵉ journée de U19 national)
Buts : Lengue (csc, 5e) pour le Gazelec ; Konté (40e), Jolivet (90e+4) pour l’ASSE.
ASSE : Colombet, Teillol, Kasia, Dodote, Jolivet, Depalle (puis Traoré, 46e), Lengue (puis Bijot, 80e), Ait Amer, Moulin, Toty, Konte. Entraîneur : Frédéric Dugand.
Frédéric Dugand (coach des U19 de l'ASSE) : « L’équipe a montré une grosse réaction par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Les joueurs en ont pris conscience et ont montré de bonnes intentions de jeu. Ils ont pressé, ont répondu présent et ces joueurs, de qualité, ont proposé un match abouti. Outre l’aspect comptable, on est satisfait de ce qu’on a produit et de la réaction. J’espère que ça va nous donner un boost de confiance. Je félicite vivement les joueurs. »
|Pr.
|Équipe
|Pts
|J.
|G.
|N.
|P.
|F.
|P/Bo.
|Bp.
|Bc.
|Diff.
|1
|Gazelec FC Ajaccio 21
|22
|12
|6
|4
|2
|0
|0
|18
|11
|7
|2
|AS Monaco FC 21
|22
|12
|6
|4
|2
|0
|0
|23
|20
|3
|3
|Cavigal Nice SF 21
|19
|11
|6
|1
|4
|0
|0
|16
|16
|0
|4
|Montpellier HSC 21
|17
|11
|5
|2
|4
|0
|0
|25
|16
|9
|5
|OGC Nice 21
|17
|12
|4
|5
|3
|0
|0
|17
|15
|2
|6
|Toulouse FC 21
|16
|10
|5
|1
|4
|0
|0
|14
|13
|1
|7
|US Colomiers 21
|15
|11
|4
|3
|4
|0
|0
|15
|18
|-3
|8
|Balma SC 21
|15
|12
|3
|6
|3
|0
|0
|13
|14
|-1
|9
|AS Saint Étienne 21
|14
|12
|3
|5
|4
|0
|0
|14
|20
|-6
|10
|Olympique Rovenain 21
|12
|12
|2
|6
|4
|0
|0
|13
|15
|-2
|11
|SC Bastia 21
|11
|12
|3
|2
|7
|0
|0
|12
|21
|-9
|12
|Olympique Marseille 21
|10
|8
|3
|1
|4
|0
|0
|14
|11
|3
|13
|SC Aubagne Air Bel 21
|8
|11
|2
|2
|7
|0
|0
|13
|17
|-4