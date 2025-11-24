Lisa Martinez, joueuse de l'ASSE actuellement blessée, a raconté une histoire touchante via ses réseaux sociaux. En effet, c'est avec sa voisine, qui contribue à son bien-être au quotidien, qu'elle a partagé le match ASSE-Nancy (2-1) de ce samedi soir.

La joueuse de l'ASSE s'est expliqué sur les réseaux sociaux de cette relation particulière qu'elle entretient : "Voilà bientôt deux ans que je joue et que je vis à Saint-Étienne, dans cette ville où ma passion pour le foot résonne au rythme du chaudron. Je me considère tellement chanceuse d’avoir une voisine comme elle. Ce n’est peut-être pas grand-chose pour certains mais pour moi cela signifie énormément.

Elle est toujours là pendant mes entraînements et mes matchs, prête à garder mon chat avec une tendresse infinie. Elle s’en occupe comme si c’était le sien et veille sur ma maison avec le même soin ! Sans oublier les petites douceurs que je lui laisse sur la table à chaque fois : chocolats, bonbons, gâteaux, thé…

Une histoire aussi belle que touchante pour l'ASSE

Jamais je ne pourrai la remercier assez pour tout ce qu’elle fait pour moi et mon bien-être. Elle s’inquiète toujours de savoir si je vais bien, si le football se passe bien, surtout avec ma blessure. Je pense que de son rire communicatif je ne m’en passerai jamais

Aujourd’hui, je l’ai emmenée au chaudron car elle m’avait confié que la dernière fois qu’elle y était allée, c'était il y a 30 ans !!! Elle était tellement heureuse qu’elle me racontait avec passion l’histoire du stade.

Pour Noël, j’ai décidé de lui préparer plein de petites surprises car je pense qu’elle ne se doute pas à quel point elle compte pour moi. La vie nous met parfois sur le chemin des personnes extraordinaires et je suis reconnaissante d’avoir croisé la sienne. C’est un vrai cadeau !"