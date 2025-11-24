Les Verts préparent leur 8e tour de Coupe de France face à Écotay-Moingt, avec plusieurs séances ouvertes au public et un rendez-vous samedi dans le Chaudron. Voici le programme de la semaine.

La Coupe de France reprend déjà ses droits cette semaine à Saint-Étienne. L’ASSE affrontera Écotay-Moingt ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h30), pour le compte du 8e tour. Un rendez-vous populaire attendu par les supporters, qui pourront aussi profiter de plusieurs entraînements ouverts au public et de visites guidées du stade tout au long de la semaine. Voici le programme complet du 24 au 30 novembre.

Séance ouverte au public ce mardi

Lundi 24 novembre, les joueurs bénéficieront d’une journée de soins et de repos. Dès mardi, les supporters pourront assister à la séance d’entraînement des pros au Centre sportif Robert-Herbin à partir de 10h45. Les féminines seront également visibles à 10h30 au Salif-Keita. L’après-midi, une visite guidée du stade Geoffroy-Guichard est programmée à 15h30.

Mercredi et vendredi, les entraînements se tiendront à huis clos. Seule une visite du stade sera accessible mercredi à 14h15 et vendredi à 15h30.

Jeudi, les pros s’entraîneront de nouveau à huis clos, mais la séance des féminines sera ouverte au public à 10h30. Ce même jour, la traditionnelle conférence de presse d’avant-match (ASSE – Écotay-Moingt) sera diffusée sur ASSE.TV et disponible sur Peuple-Vert.fr.

Objectif qualification samedi au Chaudron

Samedi 29 novembre, l’ASSE accueillera l’USEM Écotay-Moingt pour un derby ligérien en Coupe de France. Un match qui promet une belle ambiance populaire à Geoffroy-Guichard, face à une équipe amateure du département. Le coup d’envoi sera donné à 20h30 en direct sur BeIN Sport.

Dimanche 30 novembre, les pros reprendront l’entraînement en toute discrétion. Côté jeunes, les U19 accueilleront Colomiers au stade Aimé-Jacquet à 13h30, tandis que les U17 iront défier Valence à 14h30. Les jeunes stéphanois devront enchainer après de belles victoires assurées ce week-end.

Source : ASSE.fr