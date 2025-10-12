Une fin de semaine sans rencontre de l'équipe professionnelle de l'ASSE se termine. Pour autant, même si les Verts ne jouent pas, il s'est encore passé des choses en ce mois d'octobre.

Comme chaque semaine, l'équipe de la rédaction vous donne les 4 infos immanquables de l'ASSE de la semaine. Les voici.

Stassin évoque un départ en janvier et marque avec les espoirs belges

De retour en sélection belge, Lucas Stassin a profité de ce rassemblement pour s’exprimer devant les médias. L’attaquant stéphanois est revenu sur son parcours, ses ambitions, ainsi que sur un mercato estival mouvementé, marqué par des discussions avortées avec le Stade Rennais et le Paris FC.

Toujours aussi déterminé, Stassin affiche clairement son objectif : disputer le prochain Mondial. Conscient de la concurrence et de la nécessité d’évoluer au plus haut niveau pour convaincre Rudi Garcia, le sélectionneur belge, il n’exclut pas un transfert dès le mercato hivernal afin de maximiser ses chances d’intégrer la liste des 26.

Selon plusieurs sources, l’AS Roma aurait d’ailleurs manifesté un intérêt concret pour le joueur ce week-end, confirmant la cote grandissante du jeune buteur.

Auteur d’un doublé face au Pays de Galles, Stassin continue de marquer les esprits. Sa non-sélection avec les A, malgré le manque d’efficacité offensive de l’équipe première, fait d’ailleurs débat en Belgique. Reste à voir comment Rudi Garcia gérera cette situation dans les mois à venir, alors que le Mondial approche à grands pas.

La réserve de l'ASSE première de son championnat

À la trêve, la réserve de l’AS Saint-Étienne affiche une santé éclatante. Leader de sa poule de National 3, l’équipe totalise quatre victoires pour une seule défaite, et compte deux points d’avance sur ses poursuivants directs, les réserves de l’AJ Auxerre et du Dijon FCO.

Cette semaine, un match amical a permis au groupe de maintenir le rythme. Plusieurs joueurs habitués à l’équipe première, comme Duffus, Moueffek ou encore Maçon, ont pris part à la rencontre. Un renfort de taille pour les jeunes du centre de formation. Cela leur permet de bénéficier ainsi de leur expérience et de leur exigence professionnelle.

Cette dynamique illustre parfaitement le mélange réussi entre jeunesse et expérience au sein de la réserve stéphanoise. Tandis que les jeunes talents du club continuent de progresser et de s’affirmer, des cadres redescendent du groupe pro. Ils apportent stabilité, leadership et rigueur. Un équilibre prometteur pour la suite de la saison.

Djylian N’guessan : la saga reprend

Après des négociations déjà compliquées pour la signature de son premier contrat professionnel, la situation du jeune attaquant international U20 de l’ASSE semble à nouveau tendue concernant une potentielle prolongation.

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur et la direction du club peinent à trouver un terrain d’entente sur les nouvelles conditions proposées.

Très exposé médiatiquement et désormais reconnu pour son talent, l’attaquant attire logiquement l’attention de plusieurs clubs. Selon nos informations, le Paris FC, déjà très intéressé par Lucas Stassin, aurait également coché le nom du jeune Stéphanois sur sa short-list.

Un transfert pourrait même dépasser la barre des 10 millions d’euros, preuve de la valeur grandissante du joueur sur le marché. Le dossier s’annonce donc délicat pour les dirigeants foréziens. Ces derniers devront jongler entre la volonté de conserver leur pépite et la pression des clubs extérieurs prêts à dégainer des offres ambitieuses.

Les stats de l’ASSE en ligue 2

Leader à égalité avec Troyes, l’AS Saint-Étienne s’impose comme l’une des équipes les plus impressionnantes de ce début de saison en Ligue 2. Sous la houlette d’Eirik Horneland, les Verts ont bâti leur succès sur une philosophie claire : la maîtrise du ballon.

Avec 63,4 % de possession moyenne, l’ASSE affiche la meilleure statistique du championnat. Le technicien norvégien privilégie un jeu court et construit, loin des longs ballons. Les Stéphanois ne se classent qu’au 18e rang en nombre de passes longues par match. Le jeu privilégie également l’axe du terrain, avec relativement peu de centres. Cela témoigne d’une volonté de conserver le contrôle et de progresser par séquences collectives.

Cette approche porte ses fruits. Les Ligériens possèdent la meilleure attaque du championnat, avec une moyenne de 2,1 buts par match, à égalité avec l’ESTAC.

Défensivement, les Verts affichent aussi des signes encourageants. Quatrième meilleure défense de Ligue 2 (1,1 but encaissé par rencontre), l’équipe fait preuve d’une solide organisation collective.

Seul bémol. Un problème récurrent de penalties concédés. Déjà deux cette saison, soit le deuxième plus haut total du championnat. Une faiblesse héritée de la saison passée, qu’il faudra corriger pour confirmer leur statut de prétendant à la montée.