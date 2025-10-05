Les U17 de l'ASSE sortent d'une belle victoire en terres monégasques (1-0). Une victoire fondatrice sur lequel le groupe va pouvoir capitaliser. Ce jour, les joueurs de David Le Moal affrontaient Cavigal Nice à l'Etrat à 11h. Une équipe toujours difficile à manœuvrer qui cause souvent de nombreux problèmes à l'ASSE. Résumé de la rencontre.

C'est un coach satisfait à l'issue de la rencontre face à Monaco qui s'est félicité du respect du plan de jeu de ses joueurs sur le site officiel du club : "On avait opté pour un bloc médian pour utiliser les espaces dans le dos de nos adversaires. Mes joueurs ont été très concentrés, très généreux et attentifs. Je suis très positif par rapport à ça. J’ai vu des joueurs dans la vérité, patients et organisés. Ils se sont bien appropriés ce projet de jeu qui est amené à évoluer au fil des matchs."

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki, Lengi, Assoumani, Ngindu, Marliac - Mendy, Thouilleux, Gary - Piskor, Kaloga, Akil.

Sont entrés en jeu : N. Mnemoi, Seydi, Demassieux.

Résumé de cette rencontre

C'était un match serré entre deux équipes bien en place. Soucieux de trouver la faille dans la défense adverse, les deux équipes ont eu des opportunités mais sans jamais réussir à conclure. Le coach stéphanois David Le Moal a tout de même tenté des choses en faisant jouer differents joueurs qui avait leurs premières minutes à ce niveau là comme Isaak Seydi ou Timothé Demassieux. Dans son processus d'apprentissage, le centre de formation stéphanois poursuit son système de surclassement pour faire grandir ses joueurs. Un projet mené depuis maintenant plusieurs saisons par Laurent Huard, directeur du centre de formation de l'ASSE.

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront en banlieue lyonnaise pour y affronter Lyon la Duchère le dimanche à 15h30.

Crédit photo : asse.fr