En difficulté ces dernières semaines en National 3, les jeunes Verts ont montré du caractère en ramenant un point précieux de leur déplacement à Jura Sud. Accrochée (1-1), la réserve de l’ASSE a stoppé sa série négative et retrouvé une dynamique plus positive.

Après un début de saison encourageant, la réserve stéphanoise traversait une période plus compliquée. Quatre défaites consécutives avaient fragilisé un groupe jeune et en apprentissage. Ce déplacement à Jura Sud, dans le cadre de la 11e journée de National 3, avait donc tout d’un test mental. L’entame de match n’a pourtant pas été idéale. Sur un second ballon mal négocié, Lamine Sonko profitait d’un flottement défensif pour ouvrir le score dès la 6e minute. Un scénario qui aurait pu faire douter les Verts.

Mais loin de sombrer, les joueurs de Sylvain Gibert ont su rester concentrés. Avec la possession du ballon face à un bloc jurassien très regroupé, l’ASSE tente de construire. Les situations arrivent progressivement. Mamadou Konté se procure deux occasions nettes. D’abord sur une tête trop croisée, puis sur un face-à-face qu’il ne parvient pas à conclure. La domination stéphanoise est réelle, mais inefficace.

La récompense arrive finalement par Maedine Makhloufi. Le milieu de terrain est à l’origine de l’action, casse des lignes et profite de relais bien trouvés avant de conclure avec sang-froid à la 34e minute. Une égalisation logique au vu du contenu proposé par les jeunes Verts, qui rentrent aux vestiaires avec des intentions retrouvées.

Une seconde période plus fermée

Au retour des vestiaires, la rencontre change de physionomie. Le rythme baisse et les duels prennent le pas sur le jeu. Jura Sud se montre plus entreprenant, sans toutefois mettre en danger la défense stéphanoise. Solides et bien en place, les Verts ne concèdent aucune occasion franche dans ce second acte.

Offensivement, les opportunités sont plus rares. Les espaces se ferment et les deux équipes peinent à déséquilibrer le bloc adverse. L’ASSE gère mieux ses temps faibles et affiche une maturité intéressante pour un groupe largement rajeuni. Trois joueurs connaissaient d’ailleurs leur première titularisation à ce niveau, preuve de la confiance accordée à la formation.

Ce match nul permet à la réserve de stopper une spirale négative qui pesait sur les têtes. Plus qu’un simple point, c’est surtout une réaction collective qui est à retenir. Dans un contexte délicat, les jeunes Verts ont répondu présent.

ASSE : la satisfaction mesurée de Sylvain Gibert

À l’issue de la rencontre, Sylvain Gibert a souligné l’état d’esprit affiché par ses joueurs. Le coach stéphanois a reconnu une entame perfectible, tout en mettant en avant la capacité du groupe à rester fidèle à ses ambitions. L’égalisation aurait même pu être suivie d’un deuxième but, tant l’ASSE semblait alors en maîtrise.

Dans un championnat exigeant comme la National 3, chaque point compte. Ce nul à l’extérieur pourrait servir de déclic avant la suite de la saison. Les jeunes Verts repartent avec des certitudes, et surtout l’envie de relancer une dynamique plus positive dès les prochaines journées.