L’ASSE inquiète à mi-saison, et les débats s’annoncent animés ce soir dans votre émission Sainté Night Club ! Au menu : bilan, doutes, frustration… et espoir.

L’équipe de Sainté Night Club est de retour ce lundi soir pour un numéro 202 brûlant ! À mi-parcours d’une saison qui peine à décoller, les Verts stagnent. Deuxièmes provisoires de Ligue 2, les hommes d’Eirik Horneland sortent d’un match nul frustrant face à Bastia (2-2), dernier du championnat. Une contre-performance de trop ? Paul, Pierre, Valentin et Gabriel seront sur le pont pour analyser en profondeur la situation stéphanoise.

Le débrief : l’ASSE inquiète plus qu’elle ne rassure

77 % de possession, 10 tirs cadrés, deux buts encaissés sur deux frappes adverses… Le match face à Bastia a une nouvelle fois mis en lumière les paradoxes des Verts. Dominants dans le jeu mais incapables de tuer les matchs, les hommes de Horneland ont encore laissé filer deux points à domicile.

Manque de concentration, erreurs individuelles (Miladinovic, Bernauer, Nadé…), efficacité adverse insolente : les mêmes symptômes reviennent. Le Sainté Night Club posera la question qui fâche : l’ASSE a-t-elle les armes mentales pour monter ? Davitashvili, malgré ses imperfections, incarne-t-il le joueur clé à ne pas perdre ?

Le dossier : Horneland est-il l’homme de la situation ?

Un an après son arrivée, Eirik Horneland divise. Avec 1,76 point par match en Ligue 2 cette saison, le Norvégien tient pour l’instant les objectifs… mais sans convaincre. Sa philosophie de jeu est-elle adaptée à la L2 ? L’équipe a-t-elle progressé depuis cet été ? Et surtout, peut-il réellement mener l’ASSE à la montée directe ?

Les chroniqueurs reviendront sur ses déclarations post-Bastia, qui laissent poindre un doute : "Que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre…". Une phrase qui en dit long ? Doit-on continuer avec lui ou agir avant qu’il ne soit trop tard ? Le débat est ouvert.

Ligue 2 : un championnat imprévisible

La Ligue 2 version 2025–2026 est l’une des plus homogènes de ces dernières années. Troyes, Le Mans, Dunkerque, Reims, Red Star… Tous sont dans un mouchoir de poche. Et rien ne semble joué, alors que les surprises se multiplient.

Le plateau analysera les dynamiques récentes, et tentera de déchiffrer le vrai rapport de forces pour la deuxième moitié de saison.

Nice – ASSE : bien finir l’année en Coupe ?

Avant de basculer vers 2026, l’ASSE se déplace à Nice pour un 32e de finale de Coupe de France à ne pas prendre à la légère. Le Gym est en pleine crise (9 défaites de suite), mais peut représenter un piège. L’émission abordera les enjeux, la gestion d’effectif et les ambitions à accorder à cette compétition.

Coupe de France ou priorité à la montée ? Et surtout, avec quelle compo ? Les chroniqueurs livreront leur analyse et leurs pronostics pour cette dernière sortie de l’année.

Rendez-vous ce soir en direct sur Sainté Night Club pour une émission riche, passionnée et sans filtre.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission