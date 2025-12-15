La 17ᵉ journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir par la rencontre entre Boulogne-sur-Mer et l’ESTAC Troyes. Sacrés champions d’automne après le match nul 2-2 de l’ASSE face à Bastia, les hommes de Stéphane Dumont pouvaient prendre cinq points d’avance sur les Verts. Résumé de la rencontre.

Avec 32 points au compteur avant de terminer la phase aller, Troyes a pu être sacré champion d’automne en Ligue 2 sans avoir besoin de jouer à Boulogne-sur-Mer. Les Aubois devaient prendre au moins un point ou espérer un faux pas de l’ASSE pour passer les fêtes de fin d’année en tête du championnat.

Troyes champion d’automne en Ligue 2

Samedi soir, les Stéphanois auraient pu mettre la pression sur l’ESTAC et revenir à hauteur en s’imposant face à Bastia. Les Verts n’ont cependant pas réussi à battre la lanterne rouge à Geoffroy-Guichard et resteront deuxièmes de Ligue 2 jusqu’au début de l’année 2026.

Face à des Boulonnais désireux de quitter la place de barragiste avant Noël, les hommes de Stéphane Dumont avaient l’opportunité de prendre cinq points d’avance sur l’ASSE et de s’échapper avant la trêve hivernale.

Sur le fil l'ESTAC s'en sort

Dans un début de match pied au plancher, les Troyens ouvrent rapidement la marque dès la 9ᵉ minute de jeu. Grâce à un pressing haut, ils poussent à l’erreur les Boulonnais, qui peinent à se dégager. L’ESTAC en profite et inscrit un but splendide signé Antoine Mille.

Ce but grise les Troyens et, sans complexe, Boulogne sort alors de sa moitié de terrain. Pris assez haut au pressing, Mathys Detourbet commet une erreur de transmission plein axe dans ses vingt mètres. Boulogne en profite pour revenir au score à la suite d’un cafouillage qu’Adrien Monfray pousse au fond de ses propres filets. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (1-1), au terme d’une première période intense.

En seconde période, le rythme retombe légèrement, mais l’intensité dans les duels, surtout côté boulonnais, continue d’offrir une rencontre agréable à suivre. Pendant quarante-cinq minutes, Boulogne se montre plus discipliné, tandis que l’ESTAC multiplie les offensives pour prendre le match à son compte et confirmer son statut de champion d’automne. Projetés à l’attaque, les Troyens se font toutefois surprendre sur une contre-attaque après un coup de pied arrêté. Souleymane Keita s’échappe avant d’être irrégulièrement stoppé dans la surface par Lucas Maronier, sanctionné d’un carton rouge et d’un penalty. Mais côté boulonnais, Mpembele manque son face-à-face face au portier Hillel Konaté, auteur d’une superbe parade.

Dans le temps additionnel, l’inévitable Renaud Ripart punit les Boulonnais en profitant d’un nouveau cafouillage. L’ESTAC s’impose finalement (2-1) et se donne cinq points d’avance sur l’AS Saint-Étienne avant la deuxième partie de saison.