En déplacement sur le terrain synthétique de Dijon, la réserve de l’ASSE veut confirmer son excellent début de saison en National 3. Leader de la poule G à égalité de points avec l’AJ Auxerre B, le groupe de Sylvain Gibert vise un nouveau succès pour asseoir sa place en tête et poursuivre sa progression.

Après le nul frustrant concédé à domicile face à Romorantin (1-1), la réserve stéphanoise repart en campagne avec la ferme intention de reprendre sa marche en avant. Samedi à 18h, les Verts affrontent une autre réserve ambitieuse, celle du Dijon FCO, actuellement 4ᵉ à deux longueurs seulement.

Sylvain Gibert, entraîneur de l’ASSE B, ne s’y trompe pas dans le Progrès : « On sait que l’on va affronter une équipe réserve de qualité sur un terrain synthétique auquel on est moins habitué. L’objectif est de prendre des points là-bas pour rattraper ceux perdus à domicile. »

Un défi d’autant plus intéressant que la jeune formation ligérienne affiche une vraie régularité depuis plusieurs semaines, combinant intensité, discipline et plaisir de jouer. L’enjeu est clair : confirmer sa solidité face à un concurrent direct.

Gibert, Hamouma et Fauvey : un trio qui fonctionne à l'ASSE

Depuis la prise de fonction de Sylvain Gibert, successeur de Razik Nedder parti rejoindre la selection algérienne, la réserve stéphanoise a trouvé son rythme de croisière. L’ancien adjoint, fidèle du club et enfant du Forez, s’est entouré de deux figures bien connues : Romain Hamouma, qui poursuit sa reconversion sur le banc, et Jules Fauvey, jeune technicien issu du centre.

Leur alchimie porte ses fruits : 24 points pris sur 36 possibles en championnat depuis leur arrivée, soit une moyenne de 2 points par match. Le trio met l’accent sur la progression individuelle sans négliger le résultat collectif. L’objectif premier reste la formation des jeunes, mais le groupe a su se montrer compétitif face à des adversaires aguerris au football senior.

Cette réussite se traduit aussi par un jeu plus fluide et audacieux, fidèle à l’identité stéphanoise, mais aussi par un mental renforcé, à l’image de la victoire obtenu à dix contre Feurs ou des succès convaincants contre Vierzon, Auxerre et Cosne.

Le choc des réserves : duel de style à Dijon

Ce Dijon – ASSE B a tout d’un choc de haut de tableau. Les deux équipes présentent un bilan satisfaisant. Mais leurs philosophies divergent : Dijon s’appuie sur une animation offensive rapide et un pressing haut, tandis que Saint-Étienne privilégie la maîtrise et la relance courte.

Sur un terrain synthétique, les Dijonnais partiront avec un léger avantage, mais les jeunes Verts ont déjà prouvé leur capacité d’adaptation. En cas de victoire, les Stéphanois pourraient creuser l’écart sur un concurrent direct et consolider leur première place avant la trêve.

Une performance qui viendrait confirmer le travail patient de Gibert et son staff, qui ont su redonner de la cohérence à un groupe rajeuni sans perdre en efficacité. La réserve de l’ASSE, aujourd’hui modèle d’équilibre entre développement et performance, continue d’afficher un visage séduisant et ambitieux.

Classement National 3 – Poule G (avant la 7e journée)