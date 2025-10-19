Ce dimanche, la réserve de l'ASSE recevait Romorantin pour y jouer à 15h. Après un début de saison très intéressant où les coéquipiers de Maedine Makhloufi sont en tête du championnat, ils veulent enchaîner surtout à domicile. Résumé du match.

Sylvain Gibert a livré son ressenti sur la rencontre contre Nice sur le site officiel : "C’était un joli match où j’ai pris du plaisir à coacher. On savait qu’on allait se confronter à une belle opposition, contre laquelle chacun devait se fixer des objectifs individuels pour servir le collectif. Le contrat est rempli. Entre les professionnels, venus prendre du temps de jeu, et les plus jeunes, qui voulaient être dans la continuité, ça a fonctionné. On a vu beaucoup d’intensité, de courses, d'actions et des jolis buts en prime."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Maubleu - Pedro, Dodote, Batubinsika, Makhloufi - J. Mouton, Eymard, El Jamali - Moulin, Duffus, Old.

Sont entrés en jeu : Mimoun, Ben Tiba, Cheikh.

Résumé du match

Renforcée par de nombreux joueurs présents la veille contre Le Mans, l'équipe de Sylvain Gibert voulait reprendre sa place de leader perdue au détriment de la réserve d'Auxerre (13 points contre 12 pour l'ASSE avec un match en moins). Le premier acte est très fermé. Les Verts peinent à se créer des occasions de but. Seul El Jamali s'essaie sur coup franc mais voit sa tentative stoppée par le gardien de Romoratin. Finalement, la pause est sifflée sur ce score nul et vierge (0-0).

Dès le début de seconde période sur une perte de Dylan Batubinsika, l'attaquant adverse lobe Maubleu du milieu de terrain. 1-0, le plan est parfait pour les visiteurs. Batubinsika va en profiter pour se racheter en égalisant. 1à1 c'est le score final.

Le prochain match, les joueurs de Sylvain Gibert joueront en challenge des espoirs. Relancés dans cette campagne de Challenge Espoirs après leur victoire contre Nice (3-1), les Verts iront à Lyon pour leur unique Derby de la saison !

Crédit photo : asse.fr